Nelle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, Salvo deve fare i conti con il dolore causato dalla rottura con Anna; l’articolo sul Vajont di Marco ha creato alcuni malumori, compreso quelli di Tancredi; Vittorio si accorge di provare qualcosa per Matilde, ma ha paura di mettersi in gioco.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 7 all’11 novembre 2022

L'articolo sul Vajont mette Marco al centro dell'attenzione: qualcuno è concorde con la pubblicazione (Roberto e Vittorio), altri per nulla (Tancredi e Umberto). Maria chiede l'aiuto di Armando per la preparazione del modello da presentare a Flora. Adelaide vorrebbe nel frattempo il sostegno di Vittorio nella disputa venutasi a creare con Umberto, ma l'uomo non vuole immischiarsi in questa faccenda; la donna prova inoltre ad aiutare Marco nella ricerca di un nuovo lavoro: il ragazzo pensa seriamente di lasciare l'attività di giornalista.

Dopo la rottura con Anna, vediamo un Salvo piuttosto distrutto: Marcello e le ragazze provano a consolarlo, ma lui sembra non voler sentire ragioni e arriva a trattare Elvira in modo sgarbato. Rimproverato da Umberto per aver preso una iniziativa, Ezio è coinvolto da Stefania e Gemma in una serata romantica che dovrebbe avere con Veronica. Mentre Vito vuole preparare una sorpresa a Maria, Vittorio capisce di provare qualcosa per Matilde, anche se teme di potersi scottare.

Salvo pensa di fare una visita ad Agnese e Tina a Londra, ma prima ha qualcosa da farsi perdonare ad Elvira, mentre Marcello prova a confortare una sconsolata Adelaide. Intanto Vittorio propone a Ezio di trasferirsi a casa sua.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 7 all’11 novembre 2022)

Le puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.