Rai 1 trasmette, dal 1° al 5 maggio 2023, gli ultimi episodi stagionali de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera italiana che per la settima annata ha tenuto compagnia ad un pubblico fedele e appassionato. Mentre la Galleria Moda Milano, dichiarata concorrente del Paradiso, si prepara all'inaugurazione, sono molte le risposte fornite agli spettatori nel corso delle ultime puntate stagionali.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 1° al 5 maggio 2023

I risultati delle ricerche fatte lasciano in Vittorio pochi dubbi: Tancredi ha delle responsabilità sull'incendio alla fabbrica Frigerio. Agnese è pronta a ripartire e vorrebbe portare Armando con sé in Inghilterra. Anche Marco è in procinto di fare le valigie: lo aspetta presto un lavoro negli Stati Uniti. Quando Gemma sviene in pubblico, confessa alle veneri di aspettare un figlio.

Continua nel frattempo il rapporto tra Alfredo e Irene, fatto anche di gelosie: quando i due chiariscono, è però Clara a soffrire in silenzio, consapevole che l'ipotesi di trascorrere un futuro accanto all'uomo si stia allontanando. Salvo capisce intanto che Elvira potrebbe essere qualcosa in più di una semplice amica. Ferdinando chiede la mano di Ludovica perché non vuole più vederla costantemente accanto a Marcello

Ezio fa un po' di chiarezza sulla sua vita: capisce che Veronica ha sempre saputo del suo tradimento e quando comprende i motivi che hanno spinto Gloria in America, parla apertamente con Veronica, dicendole che non è più disposto a fingere. Ezio vuole dunque un futuro in compagnia di Gloria.

Intanto Vittorio pensa che sia arrivato il momento di lanciare una linea di abiti maschili al Paradiso: il suo intento è quello di contrastare in modo efficace la concorrenza della Galleria Milano Moda, che si prepara ad aprire i battenti.

Maria deve prendere una decisione sul suo futuro quando viene a sapere che Vito ha problemi di lavoro in Australia. Marcello è invece tornato da Ginevra e, mentre custodisce un segreto riguardante Adelaide, decide di aiutare economicamente la Caffetteria di Salvatore. Quest'ultimo invita poi Elvira ad uscire con lui.

Marco fa una scoperta inerente a Roberto e lo accusa apertamente di essere un traditore. Quando il giovane Sant'Erasmo dichiara il suo amore a Gemma, la ragazza gli dice che il bambino che aspetta è il suo. Vittorio nel frattempo ha un dialogo con Matilde; Tancredi li vede interagire con complicità e si arrabbia. Per Armando è il tempo di prendere importanti decisioni sul futuro.

Nel frattempo Marcello rivede Ludovica e scopre con gran stupore che ha sposato Ferdinando. L'annata de "Il Paradiso delle Signore" si conclude con l'insegna luminosa della Galleria Moda Milano, che affianca il Paradiso. Vittorio è consapevole che dovrà adesso affrontare molte nuove sfide.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 1° al 5 maggio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 maggio 2023 a partire dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.