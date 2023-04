La nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore" ha inizio su Rai 1 il giorno di Pasquetta. Vito è in procinto di partire per l'Australia, costringendo Maria a fare una scelta sulla loro relazione. Intanto crescono i sospetti di Marco nei confronti di Tancredi: il fratello potrebbe infatti essere responsabile della famosa notte dell'incendio in fabbrica.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 10 al 14 aprile 2023

Mentre Ezio e Veronica restano a casa, Gemma vuole che Roberto trascorra il giorno di Pasquetta in compagnia di Mario. Salvo festeggia con gli amici la nascita della sua nipotina, la figlia di Tina. Maria non ha ancora perdonato Vito e non vuole che lui si unisca alla gita con le sue amiche, mentre Salvo è al settimo cielo per la nascita della sua nipotina. Nel frattempo Tancredi confessa a Marco di non stare troppo bene.

Vito vorrebbe riconquistare Maria prima di volare verso l'Australia; Alfredo decide così di aiutarlo, coinvolgendo anche Irene nel suo piano. Mentre Adelaide è assente, Marcello aiuta Ludovica a risolvere alcuni problemi al circolo: i due si abbandonano a ricordi del passato vissuto insieme. Quando Tancredi ha un malore, Marco lo porta immediatamente in ospedale, suggerendogli di raccontare tutta la verità alla moglie.

Mentre Vittorio e Matilde ricordano l'episodio dell'incendio, Marco si chiede perché Tancredi sia tanto ossessionato dal pensiero di quella notte e ne parla così proprio con Vittorio. Intanto Salvatore invita Marcello a non fare mosse sbagliate nei confronti di Ludovica; ma quando Barbieri riceve un regalo da Adelaide mette da parte i ricordi legati al passato. Vito, invece, capisce che Maria non ha intenzione di perdonarlo e comincia allora a pensare al suo viaggio in Australia. Francesco è sempre più tentato di dichiararsi a Maria, ma la madre e Salvatore lo mettono in guardia.

Tancredi dice a Marco di non avere nulla a che vedere con l'incendio in fabbrica, ma il fratello è molto scettico in proposito e decide di chiamare una persona legata a quella notte: arriva in tal modo una incredibile scoperta.

Quando Francesco comunica a Maria l'imminente partenza di Vito per l'Australia, la ragazza si rende conto di provare ancora qualcosa nei suoi confronti e, fiondandosi da lui i piani saltano: Vito non partirà più per l'Australia. Marcello scopre intanto che Adelaide non si trova a Lione, come lei gli aveva invece detto, e chiede a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità. Si fa intanto sempre più teso il confronto tra Marco e Tancredi sulla notte dell'incendio.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 10 al 14 aprile 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 aprile 2023 dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono disponibili per la visione, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.