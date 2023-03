Le nuove trame del "Il Paradiso delle Signore", in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo su Rai 1, hanno diverse linee narrative: come il futuro di Gemma e del suo bambino in arrivo; le scelte che prenderà Matilde, incerta se sposare i piani di Vittorio o i progetti di Tancredi; il rapporto tra Irene e Alfredo, impossibile da nascondere ancora.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023

Umberto chiede delucidazioni a Matilde circa il progetto che ha con Tancredi, ma la donna è indecisa sulle posizioni da prendere. Elvira si prepara ad affrontare le lezioni di guida, mentre Don Saverio sospetta che Clara abbia ripreso col ciclismo e la ragazza inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Mentre Gemma non vuole ascoltare le proposte di Veronica ed Ezio, quest'ultimo riceve una momentanea comprensione da parte di Gloria. Don Saverio capisce intanto che Clara sta continuando a dedicarsi al ciclismo e accusa Armando, minacciando di avvertire il padre della ragazza. Anche se poi ha una controproposta che permetterebbe alla ragazza di continuare a seguire il suo sogno senza ostacoli.

Maria e Vito capiscono che il rapporto tra Alfredo e Irene si sta facendo sempre più intimo, mentre Ludovica non è ancora certa di sposare Ferdinando. Matilde vuole esportare gli abiti da sposa all'estero, in modo da contribuire in modo decisivo a salvaguardare lo stato economico del Paradiso e chiede così un favore a Umberto. Diletta, invece, ha un confronto con Vittorio , proponendogli un nuovo articolo per Paradiso Market.

Gemma si prepara a crescere da sola il suo bambino, ma Veronica scopre il piano ed Ezio prova a farle cambiare idea: la ragazza incontra così una ragazza madre. Una testimonianza, quest'ultima, capace di darle un prezioso insegnamento. Infastidita per un segreto che evidentemente non è più tale, Maria trova il modo per incastrare Irene, costringendola in tal modo a confessare la sua storia con Alfredo. Nel frattempo Vittorio resta sempre più stupito dalle capacità di Matilde e le propone così un piano professionale in grado di proiettare il Paradiso anche oltre i confini nazionali, ma la donna viene presa alla sprovvista.

Dopo le dovute riflessioni, Matilde comunica a Vittorio che Tancredi ha per lei altri progetti imprenditoriali. Il tira e molla tra Alfredo e Irene provoca un gesto molto vistoso da parte di quest'ultima, mentre Elvira viene bocciata all'esame pratico di scuola guida. Intanto Marcello fa una scoperta su Ludovica: sposerà presto Ferdinando. In tutto ciò, Gemma è orientata a fare una scelta sul futuro suo e del bambino in arrivo: si tratta di progetti che condizionerebbero anche il futuro di Ezio e di Gloria.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 13 al 17 marzo 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.