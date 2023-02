La settimana di San Valentino colpisce nel cuore de "Il Paradiso delle Signore": Vittorio programma l’evento “Cuori solitario”, mentre si sviluppano varie storie. Come quella di Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria. Quest’ultima riceverà una sorprendente notizia. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da martedì 14 a venerdì 17 febbraio su Rai 1.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 14 al 17 febbraio 2023

In occasione del giorno di San Valentino Vittorio progetta l’iniziativa “Cuori solitari”, alla quale partecipano diverse veneri e non solo. Flora vuole raccontare all'uomo tutta la verità su Palazzo Andreani, facendo venire qualche preoccupazione ad Umberto. Maria ringrazia Francesco per l'aiuto ricevuto e Marcello si imbatte in un vecchio amico incontrato in prigione: i due si impegnano di trovare dei fiori che Vito vuole regalare a Maria. Nel frattempo Tancredi parte con Matilde verso Saint Moritz e Gemma rompe con Carlos.

In un confronto, Flora comunica a Umberto di non rivelare i segreti sul Palazzo Andreani, ma vuole qualcosa in cambio da lui. Marcello cerca di spingere Salvo tra le braccia di Elvira, mentre Ezio si trova al cospetto di una sua vecchia conoscenza, tale Chiara Albani. Si tratta di una donna salvata da Gloria durante il parto e prima di essere denunciata. Adesso la Albani vorrebbe incontrare Gloria e dopo qualche reticenza Ezio avverte la diretta interessata.

Flora e Umberto si confrontano sulla possibilità di sposarsi: la donna vorrebbe convolare a nozze, mentre lui è molto più scettico. Nel frattempo Vito comincia a essere infastidito dalla presenza di Francesco, fin troppo presente nella vita di Maria. Gloria incontra finalmente Chiara Albani che le confida una verità incredibile.

Nel frattempo al è tempo di verdetti e si scoprono i prescelti per la cena al buio del concorso di San Valentino: gli esiti presentano più di una sorpresa. Umberto e Torrebruna sono intenzionati ad ostacolare l'entrata di Marcello al Circolo come socio. Ezio e Gloria partono per un viaggio di lavoro e la Moreau racconta all'uomo tutta la verità sulla vicenda di Chiara Albani.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 14 al 17 febbraio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da martedì 14 a venerdì 17 febbraio alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.