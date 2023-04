La nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore" (17-21-aprile 2023) ha inizio con l'annuncio di Gemma, che ufficializza il suo matrimonio con Roberto. Nel frattempo vengono riaperte le indagini sulla notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio. Matilde vuole vederci chiaro e Tancredi vuole invece spegnere le voci su questa faccenda. Umberto è invece impegnato a trovare notizie su Adelaide.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023

Gemma ufficializza il suo matrimonio con Roberto, ma quando lui la vede fin troppo complice con Marco, crede che lei non abbia ancora dimenticato il suo ex. Le bugie di Adelaide hanno infastidito sia Marcello che Umberto; quando quest'ultimo comincia a prendere informazioni su di lei, Flora appare molto contrariata. Vittorio chiede a Maria di essere la nuova stilista del Paradiso, mentre Vito sogna di volare oltreoceano con lei e vuole chiederle di partire con lui in direzione Australia.

Mentre Tancredi è grato a Marco per non aver raccontato a nessuno la verità sulla notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio, vengono arrestati alcuni possibili colpevoli e Matilde viene convocata per testimoniare sull'accaduto, anche se Tancredi è contrario e prova a fermarla.

Alfredo nel frattempo scalpita per l'incontro tra la sua famiglia e Irene, ma quest'ultima è restìa nell'incontrare i futuri suoceri e inventa una scusa per dargli buca, scatenando così la rabbia di Alfredo. Anche se Marco continua a ripetere di vedere Gemma soltanto come un'amica, è intenzionato a non accettare l'invito per il matrimonio della ragazza. Maria vorrebbe chiedere aiuto a Matilde per alcuni suoi lavori, anche se quest'ultima è molto impegnata nella ricerca della verità sulla notte dell'incendio. Tancredi incontra Vittorio e gli dice di tenere d'occhio Matilde, che secondo le sue parole sta lavorando troppo di fantasia circa le cause dell'incendio.

Deluso per il comportamento di Adelaide, Marcello è ancora supportato da Ludovica,mentre Umberto raccoglie le prime informazioni sulle mosse della Contessa. Nel frattempo Elvira chiede a Salvo ancora una lezione di guida: l'incontro scatena qualcosa di non previsto.

Ma se l'operazione alla gamba di Tancredi porta un po' di calma nel rapporto con Matilde, quest'ultima chiede aiuto a Vittorio per indagare sull'episodio dell'incendio al mobilificio. Gemma comunica ancora una volta a Marco che il figlio che porta in grembo non è il suo, mentre Umberto è in procinto di partire - non dicendo nulla a Flora - per trovare Adelaide. Proprio mentre Marco sta per parlare con Maria dei suoi progetti australiani, lei gli dice che vuole accettare la proposta lavorativa di Vittorio.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 17 al 21 aprile 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023 a partire dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.