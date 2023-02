In onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio su Rai 1, la nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore" inizia con Ezio e Gloria in imbarazzo dopo la notte trascorsa insieme: cosa faranno? Su altri fronti, Umberto e Ferdinando vogliono mettere Marcello in difficoltà e in città arriva una giornalista di nome Diletta, vecchia conoscenza di Vittorio.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023

Dopo la notte trascorsa insieme, Ezio e Gloria si trovano in difficoltà. La donna vorrebbe da lui maggior chiarezza e ne parla con Vittorio. Adelaide e Marcello vivono invece una relazione serena, anche se lui è tenuto d'occhio da Umberto e Ferdinando, che non lo vogliono al circolo e per fare ciò si servono del fioraio Mattia Costa. Mario fa una scoperta incredibile su Carlos e quando Roberto lo scopre lo riferisce a Gemma, che però esce comunque con lui.



Maria conclude i suoi bozzetti ma non riesce a mostrarli al direttore. Una giornalista di nome Diletta D’Ambosio vuole intervistare Vittorio: in realtà i due lavorarono anni prima a stretto contatto. Marcello fa da garante per Mattia con Adelaide, ma quando il fioraio confessa di aver rubato qualcosa al Circolo, Marcello capisce che Umberto ha più di qualche responsabilità in questa vicenda.



Mentre Clara pensa ad Alfredo, quest'ultimo sembra ottenere le attenzioni di Irene. Vittorio ingaggia Palma per la Posta del Cuore. Marcello vuole a tutti i costi aiutare Mattia, sorprendendo molto Adelaide. Gloria pensa seriamente di andare via da Milano a causa di Ezio, ma quest'ultimo è pronto ad attuare una mossa sorprendente.



Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 20 al 24 febbraio 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.