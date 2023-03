Nelle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", in onda da lunedì 20 a venerdì 24 marzo su Rai 1, alcuni personaggi prendono importanti decisioni: come Flora, che accetta la proposta di lavorare per Umberto e Tancredi; Roberto, che ha un piano che condivide con Gemma; o Gloria che, sfiduciata per la situazione con Ezio, potrebbe presto lasciare la città.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 20 al 24 marzo 2023

Ormai e guerra aperta: Vittorio e Roberto non possono che rimboccarsi le maniche, consapevoli che la nuova galleria di vestiti farà loro concorrenza. La stessa Adelaide, dal canto suo, si schiera con loro e caccia via Tancredi e Matilde, considerati dei nemici. Anche per Vito le cose non vanno benissimo: dall’Australia giungono notizie negative riguardanti la sua azienda e a causa di questo inconveniente racconta una bugia a Maria; Irene comincia a sospettare qualcosa e chiede ad Alfredo di cercare informazioni.

Intanto Flora comunica a Vittorio di aver preso la sua decisione: andrà a lavorare al grande magazzino di Umberto. L’uomo fa una dura scelta, ma ha anche un’idea sulla nuova collezione. Conti deve comunque comunicare a tutte le Veneri che Matilde e Flora non fanno più parte della loro grande famiglia: Maria manifesta a Flora tutta la delusione nei suoi confronti, ma Vittorio prova ad infondere a tutte le donne forza e coraggio.

Gloria nel frattempo capisce che con Ezio le cose vanno sempre peggio e all'orizzonte non vede possibilità di miglioramenti. All’inaugurazione della fabbrica di Ezio partecipano sia Veronica che Gloria, ma quest’ultima confida ad Armando di voler dare una svolta totale alla sua vita. Matilde invita Flora a dare per un’ultima volta aiuto a Maria. Umberto medita un piano per rovinare la grande sfilata della nuova collezione.

Nel frattempo non solo Irene ed Alfredo, ma anche Francesco notano Vito in compagnia di una ragazza misteriosa: la loro preoccupazioni sono rivolte in particolar modo a Maria. Dopo aver visto Gemma con uno degli abiti della nuova collezione, Roberto ha un’idea da proporre alla ragazza: questa decisione potrebbe modificare i loro futuri piani. Intanto Gloria rende pubblica la sua scelta: partirà presto per l’America.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 20 al 24 marzo 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 marzo dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono disponibili per la visione anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.