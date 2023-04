Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023

Le nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore" vanno in onda su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 28 aprile 2023. Tra le vicende in primo piano troviamo le ricerche di Matilde e Vittorio inerenti alla notte dell'incendio al mobilificio Frigerio; spazio anche per il rapporto tra Gemma e Marco: quest'ultimo si accorge di provare ancora qualcosa nei confronti della ragazza.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 23 al 28 aprile 2023

Matilde è sempre più sospettosa su Tancredi e per ottenere la verità chiede una mano a Vittorio; la donna incontra poi colui che, come maggiordomo ai tempi dell'incendio, potrebbe fornire utili dettagli sulla discussa notte. Mentre Roberto vorrebbe saperne di più sul rapporto tra Gemma e Marco, Marcello e Ludovica continuano a essere preoccupati per la sparizione di Adelaide; Flora scopre nel frattempo che Umberto le ha mentito circa le ricerche sulla contessa. Intanto Armando torna da Londra e Alfredo non ha intenzione di riappacificarsi con Irene.

Il Paradiso festeggia il 25 aprile, giorno della liberazione. Clara deve fare i conti con un infortunio che ha frenato il suo sogno di vincere la gara ciclistica; Alfredo si offre di starle accanto in questo difficile momento, scatenando lo sconforto di Irene. Flora è molto arrabbiata con Umberto e gli consiglia di lasciar perdere per sempre Adelaide se non vuole che la loro storia finisca. Nel frattempo Vittorio si imbatte in una discussione tra Tancredi e il maggiordomo con il quale Matilde ha avuto un confronto. I sospetti su Sant'Erasmo crescono ulteriormente.

Dopo aver accompagnato Gemma alla visita medica, Marco confida a Matilde di essere sempre più emotivamente vicino alla ragazza, anche se fatica ad ammetterlo. Marcello chiede invece aiuto a Umberto per le ricerche su Adelaide e Armando è tormentato da un dubbio: trasferirsi a Londra da Agnese o restare in Italia?

Vittorio è più determinato che mai a fare luce sulla vicenda dell'incendio del mobilificio e capire, una volta per tutte, se Tancredi abbia qualcosa a che fare con questa vicenda. Conti incontra poi una persona che conferma tutti i suoi dubbi. Intanto Marcello parte per Ginevra, lasciando un biglietto al circolo destinato a Ludovica: Ferdinando pensa che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia. A Gemma viene intanto consegnato il regalo di nozze di Gloria: un episodio, questo, che agli occhi di Ezio non passa inosservato. Sul finire della settimana, Agnese torna a sorpresa a Milano e Marco ha un intenso confronto con Gemma, confidandole di provare qualcosa nei suoi confronti.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 23 al 28 aprile 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 23 a venerdì 28 aprile 2023 a partire dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera sono disponibili per la visione anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.