Nelle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", in onda da lunedì 27 a venerdì 31 marzo su Rai 1, Veronica viene a conoscenza della relazione tra Gloria ed Ezio; ma è anche turbata dalla decisione di Gemma, che vuole concedere a Roberto un'opportunità. Le recensioni sugli abiti di Maria non sono positive, ma Vittorio ha un'idea per rilanciare i progetti della ragazza.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023

Nonostante le ottime aspettative, le recensioni sugli abiti di Maria non sono molto buone: Vittorio e Roberto sono sorpresi e la ragazza è molto delusa, mentre Francesco vorrebbe informarla sulle ultime scoperte riguardanti Vito. Ludovica parla con Marcello, dicendogli di essere a conoscenza della sua relazione con Adelaide; lui, a sua volta, rimprovera la contessa, accusandola di chiacchierare troppo.

Matilde e Vittorio sono impegnati a discutere dei propri progetti e di Vittorio. Quest'ultimo rimpiange Matilde, che ha lasciato degli affari in sospesi al Paradiso. Mentre Gloria si prepara a partire per gli Stati Uniti, Veronica scopre che la Moreau ha una relazione con Ezio e la ricatta invitando a troncare qualsiasi rapporto con il marito. Nel frattempo Elvira scopre che il suo fallimento con l'esame di guida è responsabilità di Salvo, e Francesco vuole sapere qualcosa di più sui segreti di Vito.

Il rapporto tra Adelaide e Marcello sembra ufficialmente in crisi, mentre Alfredo, sostenuto da Irene, vuole far riappacificare Elvira e Salvo. Gemma è orientata a sposare Roberto, ma Veronica non è per niente convinta di questa scelta; molto più aperto è invece Ezio: a suo dire Roberto merita un'altra opportunità. I due, a ogni modo, ospitano Roberto a cena. Gloria si prepara a dire addio al Paradiso. Mentre Elvira e Salvo si riavvicinano, anche Marcello appare più clemente nei confronti di Adelaide, provocando così la gelosia di Ludovica.

Vittorio spiega a Maria l'idea di rilanciare gli abiti da sposa e la ragazza potrebbe essere aiutata da Francesco. Tancredi chiede una tregua ad Adelaide; la contessa a sua volta appare più serena nei confronti di Matilde. Nel frattempo Vito si prepara a parlare a Maria, ma la ragazza viene a sapere della storia passata del ragazzo nel peggiore dei modi. Mentre Gemma ha tutta la buona volontà di voltare pagina e ripartire, Marco ritorna a Milano, scombinando i piani della ragazza.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 27 al 31 marzo 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 marzo dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre disponibili per la visione - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.