Le nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore" vanno in onda su Rai 1 da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo. Ezio giura amore a Gloria, ma non riesce a lasciare Veronica. Vittorio vuole pubblicare sul Paradiso Market un discusso articolo di Diletta. Nel frattempo Gemma ha un malore e scopre di essere incinta.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

Matilde viene a sapere di ciò che davvero pensa Vittorio di Diletta ed è sempre più insofferente nei confronti della bella giornalista. I lavori di Maria vengono intanto approvati, ma la ragazza sembra avere dei dubbi sul proprio lavoro. Ezio garantisce a Gloria di parlare chiaramente a Veronica, ma la confessione viene bruscamente interrotta da un malore che ha Gemma, che sviene e cade a terra. Su suggerimento di Umberto, Tancredi cerca di attirare l'attenzione di Matilde attraverso uno stratagemma. Clara è molto delusa dall'attrazione tra Alfredo e Irene, mentre la frequentazione tra Adelaide e Marcello continua armoniosa, provocando la gelosia di Ludovica, ma in un secondo momento anche Umberto sembra non gradire.

Dopo dubbi e riflessioni, Vittorio decide di voler pubblicare l’articolo di Diletta sul Paradiso Market dedicato all'educazione sessuale, ma Matilde non concorda. Maria viene aiutata da Francesco quando è in difficoltà con le stoffe per i suoi abiti.

La salute di Gemma preoccupa ma, in ospedale, dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso riceve una notizia incredibile

Palma cerca di sondare le vere ambizioni del figlio e Francesco sembra avere qualcosa che lo blocca, Matilde prende una decisione riguardo al progetto di Tancredi. Dopo il malore, Gemma va in ospedale per degli accertamenti e riceve una diagnosi sconvolgente: è incinta, ma arrivata a casa non riesce a rivelare la verità, fino a quando Veronica non intuisce la costringe a parlare.

Ezio parla con Carlos, spingendolo ad essere più responsabile; ma dal canto suo, pur amando Gloria, non riesce a lasciare Veronica.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 27 febbraio al 3 marzo 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.