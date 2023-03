Le trame dei nuovi episodi de "Il Paradiso delle Signore", in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile su Rai 1, vedono Adelaide in procinto di partire con Marcello per un delicato viaggio. Nel frattempo Gemma deve capire se prova ancora qualcosa per Marco di Sant'Erasmo: dietro alla rottura tra il giovane e Stefania si cela un segreto.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023

Roberto racconta a Vittorio tutta la storia legata al suo rapporto con Gemma, confidandogli che ha intenzione di sposarla. Vittorio deve adesso capire chi scegliere per confezionare gli abiti al Paradiso. Vito si sente in colpa e soffre per Maria, che non vuole perdonarlo. Adelaide è sotto shock perché viene a sapere che una sua amica che vive all'estero è in fin di vita, e ne parla con Marcello. Roberto porge a Gemma un invito per una serata al Circolo, ma Marco di Sant'Erasmo è in arrivo: quest'ultimo dice a Tancredi che la sua relazione con Stefania è giunta al capolinea. Alfredo chiede la mano di Irene, mentre Clara fa una scoperta: Francesco è innamorato di Maria.

Quando Ezio e Veronica apprendono la notizia inerente alla rottura tra Marco e Stefania, decidono di non comunicarla a Gemma, ma la ragazza ben presto apprende tutta la verità. Vito chiede scusa a Francesco, ma il suo grande intento è quello di riconquistare Maria. Alfredo viene invitato a cena a casa di Irene, in modo da poter parlare della loro storia anche con i genitori di lei. Ha il via la collaborazione professionale tra Vittorio ed Ezio, mentre Matilde è dispiaciuta per non essere stata informata sulla decisione di Vittorio riguardante il confezionamento degli abiti.

Maria sembra non avere alcuna intenzione di perdonare Vito, mentre Francesco vorrebbe dichiarare alla ragazza il suo amore: Clara lo spinge a farsi avanti, ma una lettera da lui scritta e destinata a Maria viene intercettata da Vito. Quest'ultimo è furioso e si scaglia contro Francesco: provvidenziale risulta essere l'intervento di Clara. Umberto pensa di vendere Paradiso Market a Vittorio, ma la rivista rischia seriamente la chiusura. Ezio comprende i motivi della rottura tra Marco e Stefania, mentre Gemma dice che non prova più nulla per Sant'Erasmo. Ma dietro la storia si cela una verità incredibile. Intanto Adelaide è in procinto di partire con Marcello, ma Italo suggerisce alla donna che è meglio partire da sola. Marcello è destinato a ricevere una sorpresa poco gradita.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 3 al 7 aprile 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile 2023 dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.