La nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore", ha come centro della narrazione lo stato interessante di Gemma. Ezio e Gloria meditano una soluzione delicata, ma devono fare i conti anche con Veronica, che viene a sapere della gravidanza. Intanto l’articolo di Diletta solleva un polverone pubblico, nel quale finisce anche Vittorio. Gli episodi della soap vanno in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2023.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 6 al 10 marzo 2023

Ezio, che continua ad incontrare Gloria in gran segreto, decide con Veronica di rintracciare Carlos in Argentina. Matilde è arrabbiata per l'articolo di Diletta su Paradiso Market e non riesce a parlare chiaramente con Adelaide dei piani subdoli di Tancredi. Anche Irene e Alfredo tengono, al momento, nascosta la loro relazione, anche se in un secondo momento Armando comincia a sospettare qualcosa. La storia tra Adelaide e Marcello infastidisce Ludovica e Umberto.

Quando Ezio scopre che Carlos è in procinto di sposarsi, dice a Gemma di voler partire per Buenos Aires e parlargli. Ma una telefonata arrivata dall'Argentina da parte della nonna di Carlos, lo anticipa: Ezio ha poi un incontro non positivo con la signora, che lo costringe a bloccare il suo viaggio per la capitale argentina. Elvira intanto si appresta a prendere la patente, mentre Roberto propone a Mario di aprire un locale insieme.

L'articolo di Diletta continua a far discutere: Matilde attacca duramente Vittorio, ma anche Adelaide è tutt'altro che conciliante nei confronti dell'uomo. Nel frattempo Veronica scopre che Gloria è a conoscenza della gravidanza di sua figlia Gemma.

Giunta a Villa Guernieri, Ludovica trova Marcello ed Adelaide insieme. Messa alle strette, quest'ultima confessa la loro relazione. Mentre Roberto inizia ad avere dei sospetti sullo stato interessante di Gemma, i genitori della ragazza maturano una delicata decisione.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 6 al1 0 marzo 2023)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 marzo alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.