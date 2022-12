Il Paradiso delle signore: quando ricomincia su Rai 1

Non tutti ii telespettatori hanno preso bene le modifiche apportate dalla Rai al proprio palinsesto. La soap “Il Paradiso delle signore”, appuntamento quotidiano in onda su Rai 1, è stata vittima di una sospensione. Per quando è previsto il ritorno della serie? Leggiamolo insieme.

Il Paradiso delle signore: quando ricomincia

Con l’inizio dei mondiali di calcio di Qatar 2022, il palinsesto delle reti Rai ha subìto alcuni cambiamenti. Sospensioni, slittamenti, pause forzate: tra i programmi che ne hanno fatto le spese spicca “Il Paradiso delle signore”, la soap di Rai 1 che da anni, dal lunedì al venerdì pomeriggio, tiene compagnia a tante persone. Sono dunque parecchi i telespettatori non contenti di questo stop, e che si chiedono quando potranno rivedere le vicende dei loro amati personaggi.

Ebbene, esiste una data ufficiale: lunedì 12 settembre riparte “Il Paradiso delle signore”. La programmazione riprende da dove l’avevamo lasciata: su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16.05.

Gli irriducibili della soap italiana quest’anno potranno comunque gioire: la messa in onda della soap italiana non si fermerà, infatti, durante le feste natalizie.

Dove vedere Il Paradiso delle signore in tv e in streaming

Le nuove puntate de “Il paradiso delle signore” vanno in onda a partire da lunedì 12 dicembre alle 16.05 circa. Gli episodi sono inoltre visibili, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.