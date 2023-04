Il Patriarca, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Ha inizio oggi, venerdì 14 aprile 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.20, la nuova fiction di Canale 5 “Il Patriarca”. Storia dell'imprenditore Nemo Bandera (Claudio Amendola) che, quando scopre di essere malato, deve scegliere il suo erede. La decisione si rivelerà tutt'altro che semplice e gli affari illeciti che lo coinvolgono non lasciano scampo.

Il Patriarca, anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata della serie televisiva "Il Patriarca" conosciamo Nemo Bandera, un imprenditore di Levante molto ricco ma anche discusso e non privo di zone d'ombra. L'uomo è in procinto di compiere 60 anni, ma una notizia terribile si abbatte sulla sua esistenza: la scoperta di una malattia, l'Alzheimer, che potrebbe rendere la sua vita compromessa.

Per Bandera è tempo di decisioni di fondamentale importanza: in prima sceglie decide di non comunicare la notizia ai suoi familiari, ma capisce che è arrivato il momento di ritirarsi dai suoi affari. Non gli resta, adesso, che scegliere l'erede tra i suoi due figli, Carlo e Nina. Dinamiche che finiscono con il deludere molto Mario, da anni suo figlioccio e braccio destro, che dava per scontato di essere lui il fortunato prescelto. Ma non finisce qui, perché Nemo Bandiera ha anche un'altra figlia, Lara, frutto di un suo amore giovanile e adesso in coma irreversibile.

Intanto qualcuno si intromette nei suoi traffici illeciti: il boss locale gli soffia un carico molto prezioso. Un evento che provoca l'arrivo in città dell'ispettore Monterosso, arguto e incorruttibile.

Ispirata alla serie televisiva spagnola "Vivir sin permiso", "Il Patriarca" è una fiction composta da sei puntate, trasmesse in altrettante prime serate da Canale 5. Oltre a Claudio Amendola, nei panni del protagonista Nemo Bandiera, il cast della serie è composto, tra gli altri, da: Antonia Liskova (Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (14 aprile 2023)

La prima puntata della serie "Il Patriarca" va in onda venerdì 14 aprile 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.