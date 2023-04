Il Patriarca, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, venerdì 21 aprile 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.20, la seconda puntata della fiction“Il Patriarca”. Il protagonista Nemo Bandera (Claudio Amendola) deve designare il suo erede, ma la sua vita è minacciata da due fronti: la legge vuole incastrarlo e un pericoloso boss ha intenzione di farlo fuori.

Il Patriarca, anticipazioni della seconda puntata

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata della nuova serie di Canale 5 "Il Patriarca" ci ha fatto innanzitutto conoscere il protagonista del racconto, Nemo Bandera, un imprenditore di Levante con molti affari illeciti in ballo. Quando scopre di avere l'Alzheimer, Bandera deve scegliere il suo erede: la disputa è tra i figli Carlo e Nina, ma in questa storia ci sono anche il figlioccio Mario e Lara, figlia avuta da una storia giovanile.

Nella seconda puntata della serie, Nemo Bandera è in pericolo e la minaccia arriva da più fronti: qualcuno vuole coglierlo in flagrante in uno dei suoi traffici illeciti; altri vorrebbero invece vederlo morto. L'arguto ispettore Monterosso conta di raccogliere le prove per l'omicidio di Buscemi e di incastrarlo; ma il personaggio interpretato da Claudio Amendola deve fare i conti anche con lo spietato boss Tigre, che minaccia non soltanto lui, ma anche i membri della sua famiglia.

Intanto assistiamo all'avvicinamento tra Lara e Malcom, contabile di Nemo Bandera: la figlia del patriarca non è a conoscenza di un importante segreto che l'uomo nasconde. Carlo, vuole convincere il padre a fidarsi pienamente di lui e per fare ciò chiede aiuto a sua madre, Serena. Il figlioccio di Nemo, Mario, studia dei piani per scalzare Bandera ed acquisire il potere: il suo obiettivo è quello di sposare Nina e prendere in tal modo il posto del patriarca a capo della Deep Sea. Ma Elisa ha in serbo per Mario una sorpresa che lo spiazzerà.

Nel cast della serie "Il Patriarca" troviamo: Claudio Amendola (Nemo Bandera): Antonia Liskova (Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (21 aprile 2023)

La seconda puntata della serie "Il Patriarca" va in onda venerdì 21 aprile 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.