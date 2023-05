Il Patriarca, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, venerdì 5 gennaio 2023, a partire dalle 21.20, il quarto appuntamento con la serie televisiva "Il Patriarca", novità di casa Mediaset interpretata e diretta da Claudio Amendola. La serata si apre con un importante avvenimento: Serena Bandera parla alla famiglia della malattia di Nemo. Anche Nina, la figlia, rende pubblica la sua decisione: presto sposerà Mario.

Il Patriarca, anticipazioni della quarta puntata

Serena Bandera decide di comunicare a tutta la famiglia lo stato di salute di Nemo. Dopo che gli è stato diagnosticato un principio di Alzheimer, l'uomo ha deciso di tenere stretto riserbo circa la sua malattia e, di conseguenza, si dissocia dalla scelta di sua moglie. Anche Nina, figlia la loro figlia, decide di comunicare una notizia importante: sposerà Mario Rizzi, braccio destro di Nemo, con il quale, però, negli ultimi tempi sta avendo un rapporto non semplice. Le nozze si svolgeranno molto presto. Intanto Malcolm e Lara vivono dei momenti di tensione: qualcuno ha fatto recapitare a lei un video che potrebbe essere compromettente per lui. Per i due si tratta di un fulmine a ciel sereno e si preannunciano tempi per niente semplici.

Il protagonista Nemo Banderà è nel frattempo tenuto d'occhio da più fronti: Alessandro vuole vederci chiaro sulla morte del padre ed è in cerca delle prove capaci di inchiodare Bandera. Il personaggio interpretato da Claudio Amendola è secondo Monterosso il principale sospettato per la morte della neurologa, ma le indagini faticano a carburare e allo stato dei fatti Banderà non può essere arrestato. Intanto Carlo, figlio di Nemo e Serena, entra in possesso di un’agenda che contiene segreti inquietanti. Come si comporterà d'ora in avanti?

Claudio Amendola è il protagonista assoluto della serie "Il Patriarca": oltre a interpretare il ruolo di Nemo Bandera, l'attore romano dirige anche tutti gli episodi della fiction. Nel cast di attori troviamo inoltre Antonia Liskova (nel ruolo di Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (5 maggio 2023)

La quarta puntata della serie "Il Patriarca" va in onda venerdì 5 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.