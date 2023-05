Il Patriarca, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Lq uinta puntata della serie tv di Canale 5 "Il Patriarca" va in onda oggi, venerdì 12 maggio 2023, a partire dalle 21.20. Nemo Bandera è ancora provato dall'annuncio di sua figlia Nina, che presto sposerà Mario, ma le insidie incombono: l'ispettore lo ritiene responsabile di una serie di omicidi, e il boss Tigre vorrebbe farlo fuori.

Il Patriarca, anticipazioni della quinta puntata

Nemo Bandera, il protagonista della serie di Canale 5, è fin dalle prime battute del racconto sotto tiro: l'Alzheimer avanza e deve in tempi ragionevoli scegliere il suo erede; l'ispettore Monterosso controlla le sue mosse ed è poco propenso a farsi ingannare; Tigre e i suoi uomini vogliono farlo fuori.

Nell'appuntamento in onda oggi, 12 maggio, l'integerrimo ispettore indaga su una serie di recenti omicidi e giunge ad una conclusione: il mandante di tali misfatti potrebbe essere proprio Nemo Bandera. Quest'ultimo è sotto pressione e decide di chiedere aiuto a Mario, che potrebbe garantirgli un sostegno legale. Bandera è ancora provato dall'annuncio della figlia Nina, in procinto di sposare l'avvocato, ma il personaggio interpretato da Claudio Amendola ha bisogno di un sostegno che il suo futuro genero potrebbe però non garantirgli.

Nemo non può perdere di vista nemmeno le mosse di Tigre: gli uomini del boss continuano a minacciare la vita di Lara, che trova fortunatamente il sostegno di Malcom. Quest'ultimo le consiglia di trasferirsi a casa dei Bandera: indipendentemente dai rapporti attuali con loro, lì potrebbe stare al sicuro. Ma non tutti i membri della famiglia Bandera sopno entusiasti: per i giovani Carlo e Nina si tratta di condividere la casa e la quotidianità con la figlia che il padre ha avuto precedentemente al suo matrimonio. Scoperta la sua malattia, Nemo ha però voluto a tutti i costi riallacciare i rapporti con la sua primogenita.

La prossima settimana Canale 5 trasmette la sesta e ultima puntata de "Il Patriarca", la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola, che veste i panni del protagonista Nemo Bandera. Nel cast di attori troviamo anche Antonia Liskova (nel ruolo di Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (12 maggio 2023)

La quinta puntata della serie "Il Patriarca" va in onda venerdì 12 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.