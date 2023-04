Il Patriarca, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Venerdì 28 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5, va in onda la terza puntata della serie televisiva "Il Patriarca", novità di casa Mediaset di questa prima metà dell'anno. Il protagonista Nemo Bandera è alle prese con una decisione che potrebbe rivelarsi rischiosa. Scopriamo cosa accadrà, nel dettaglio, nel corso della serata.

Il Patriarca, anticipazioni della terza puntata

Trasmesso oggi, in prima serata su Canale5, il terzo appuntamento con la prima stagione de "Il Patriarca" continua a seguire la vita dell'imprenditore - nonchè responsabile di traffici illeciti - Nemo Bandera e dei tanti personaggi che lo circondano. Nella nuova puntata della fiction il protagonista dimostra una fiducia sempre maggiore nei confronti del contabile Malcom, affidandogli alcune responsabilità anche piuttosto importanti Non tutti vedono però di buon occhio questo avvicinamento: in particolar modo Mario Rizzi, figlioccio di Bandera, è geloso. Ma non è tutto perché la moglie di Mario, Elisa, decide a sorpresa di candidarsi a sindaco di Levante: Nel fare ciò dichiara aperta battaglia alla famiglia Bandera.

Nel frattempo Lara, la figlia che il protagonista ha avuto da un rapporto precedente al suo matrimonio con Serena, riesce a trovare un lavoro in fabbrica; a causa della grave crisi della Deep Sea, Mario decide di far chiudere l'attività, provocando le ire di Nemo. Quest'ultimo sembra disposto a tutto pur di sollevare la sua azienda e opta per una scelta rischiosa, ovvero quella di fare arrivare un altro carico di droga, nonostante avesse giurato a sé stesso di non voler più avere a che fare con analoghi affari. Bandera precisa che questa sarà l'ultima volta, ma deve adesso sperare che tutto fili liscio.

Oltre a interpretare il ruolo di Nemo Bandera, protagonista assoluto della vicenda, Claudio Amendola cura anche la regia di tutte le puntate della fiction di Canale 5, e dirige per l'occasione un cast che comprende Antonia Liskova (nel ruolo di Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (28 aprile 2023)

La terza puntata della fiction "Il Patriarca" va in onda venerdì 28 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.