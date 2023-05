Il Patriarca, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

La sesta e ultima puntata della serie di Canale 5 "Il Patriarca" va in onda oggi, venerdì 19 maggio 2023, a partire dalle 21.20. L'ispettore Monterosso continua a indagare su Nemo Bandera, ma quest'ultimo è minacciato su più fronti: Freddy prova ad attuare un piano per ricattarlo e qualcun altro lo vorrebbe addirittura morto.

Il Patriarca, anticipazioni della sesta puntata

Ultimo appuntamento stagionale con "Il Patriarca", una delle novità di casa Mediaset della prima metà del 2023. Lara, primogenita di Nemo Bandera, avuta da una relazione precedente al suo matrimonio, è in pericolo: il boss Tigre vuole farla fuori, ma lei viene fortunatamente salvata da Malcom, che la porta nella dimora dei Bandera. L'ispettore Monterosso continua a indagare, convinto che Nemo Bandera sia responsabile di diversi omicidi. Il personaggio interpretato da Claudio Amendola chiedere così aiuto a Mario, che oltre ad agire in campo legale è anche impegnato nell'organizzare il suo imminente matrimonio con Nina.

A Levante è intanto tempo di elezioni: chi sarà il nuovo sindaco? I maggiori candidati sono Alessandro, appoggiato da da Carlo e Lara, ed Elisa, che sembra avere molti sostenitori. A Villa Bandera monta una tensione sempre costante: a sorpresa arriva Monica, la sorella di Serena; ma la famiglia è anche messa in discussione da un fatto che rischia di far saltare le nozze tra Mario e Nina. La confusione regna sovrana e in tali circostanze Freddy prova a farsi spazio e mettere in atto un progetto per ricattare Nemo, che continua a ricevere minacce di morte.

Tra i punti di forza della serie il "Il Patriarca" c'è sicuramente il ricco cast, capeggiato da Claudio Amendola, nel ruolo di Nemo Bandera. L'attore romano firma anche la regia di tutti gli episodi e ha diretto Antonia Liskova (nel ruolo di Serena Bandera); Giulia Schiavo (Nina Bandera); Carmine Buschini (Carlo Bandera); Neva Leoni (Lara); Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi); Giulia Bevilacqua (Elisa); Michele De Virgilio (Ferro); Primo Reggiani (Monterosso).

Dove vederlo in tv e in streaming (19 maggio 2023)

La sesta e ultima puntata della serie "Il Patriarca" va in onda venerdì 19 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della fiction sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.