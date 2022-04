“Il Patriarca”, Claudio Amendola sarà un boss pugliese nella nuova serie Mediaset

Dopo tanti successi in Rai, tra cui l’acclamata fiction Nero a metà, Claudio Amendola si appresta a tornare in scena in una produzione targata Mediaset. L’attore romano sarà infatti regista e protagonista della serie Il Patriarca, in programma nel corso della prossima stagione televisiva. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue, l’opera sarà composta da 12 puntate totali - trasmesse in 6 prime serate televisive - che alterneranno azioni illegali della criminalità organizzata con una componente più intima.

Il Patriarca: anticipazioni e trama

Il Patriarca è un remake di una serie televisiva spagnola dal titolo Vivir Sin Permiso (disponibile su Netflix) e verrà trasmessa dall’ammiraglia del “Biscione” a fine 2022. Dal successo della fiction potranno dipendere eventuali stagioni successive. La trama dovrebbe ricalcare fedelmente la versione iberica, ambientazione esclusa, poiché la storia interpretata da Amendola si svolge in Puglia. Il protagonista della vicenda è Nemo Bandera, un imprenditore e narcotrafficante di circa 60 anni. Diventato ricco grazie a diverse attività illegali, Bandera scopre di avere l’Alzheimer. Alcuni eventi passati sembrano sfumare dalla memoria dell'uomo e tenere gli affari in pugno comincia a essere un vero problema. In più, il suo figlioccio Mario si rivelerà non pienamente fedele.

Il cast della nuova fiction di Canale 5

Oltre ad Amendola, protagonista assoluto, il cast de Il patriarca si avvale della presenza di Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Primo Reggiani, Neva Leoni e Giulia Schiavo. La sceneggiatura della serie è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri.

Il Patriarca: quante puntate e quando va in onda

Come anticipato, Il Patriarca andrà in onda su Canale 5 nel corso della prossima stagione televisiva. Non è ancora stata annunciata la data della messa in onda ufficiale; sappiamo però che la serie sarà trasmessa in 12 episodi da 50 minuti.