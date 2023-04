Dove è stata girata "Il Patriarca", le location

In onda su Canale 5 dal 14 aprile 2023, la serie televisiva “Il Patriarca” narra la storia dell'imprenditore Nemo Bandera (Claudio Amendola) che, malato di Alzheimer, deve scegliere il suo erede tra i suoi figli. Una decisione molto complicata resa ancora più difficile dagli affari illeciti che il protagonista tiene a galla. Ambientata nell'immaginaria città di Levante, la fiction è stata girata prevalentemente in Puglia. Scopriamo i luoghi più significativi in cui si sono svolti le riprese.

Il Patriarca: le location

La serie televisiva di Canale 5 “Il Patriarca” è ambientata nella città immaginaria di Levante. Anche se gli autori hanno optato per un luogo immaginario, l’ambientazione è quella di Monopoli, comune di circa 47.870 abitanti della città di Bari (Puglia).

Tra i luoghi fondamentali per immergerci nell’anima della città – nonché della fiction – c'è innanzitutto il porto, posto di eccezionale importanza per gli affari illeciti dei Bandera. Diviso in quattro insenature (Porto Vecchio, cala Batteria, cala Fontanelle e cala Curatori), il porto è ricco di pescherecci e imbarcazioni, che fanno da mezzi per i traffici al centro della narrazione della storia.

Altro importante luogo d’azione della fiction è la masseria del Tigre, nell’abbazia di Santo Stefano a Monopoli. Si tratta di un edificio costruito nel 1086, un castello-abbazia ammirato dai tanti turisti che in estate visitano la zona.

La fiction con Claudio Amendola non dimentica però le bellezze di Bari Vecchia: oltre al noto lungomare cittadino, sono note la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola; ma anche il celebre museo teatro Margherita e il fortino di sant’Antonio.

Nella prima puntata della serie non abbiamo visto soltanto le bellezze della Puglia: il deposito di droga del protagonista è il bunker del monte Soratte, nel comune di Sant’Oreste, una provincia di Roma che conta circa 3600 abitanti. Il sito è oggi un bunker antiatomico visitabile.