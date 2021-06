'Il pranzo è servito' torna su Rai1: premi, regolamento e informazioni del game show con Flavio Insinna

Da oggi, lunedì 28 giugno, alle 14 torna su Rai1 un classico della storia della tv italiana, ‘Il pranzo è servito’, quiz televisivo ideato nel 1982 da Corrado insieme a uno staff di autori e adesso pronto ad essere riproposto nell’estate 2021. Padrone di casa sarà Flavio lnsinna, affiancato da Ginevra Pisani, già Professoressa dell’Eredità.

Il pranzo è servito, la storia

Era il 13 settembre 1982 quando ‘Il pranzo è servito’ debuttava su Canale 5. Corrado, tra gli autori del programma, lo condusse fino al 1990; poi venne affidato a Claudio Lippi per due anni e infine a Davide Mengacci, fino al 1993. Duemilasettecento puntate, trentasettemila domande, milioni di telespettatori e un Telegatto sono i numeri di un successo che adesso torna per essere ricordato, con quella stessa sigla ormai entrata nelle orecchie e nel cuore dei telespettatori come colonna sonora di un pezzo di storia.

Il pranzo è servito, il regolamento

Il programma si articola in vari momenti. Oltre alla parte dedicata al gara vera e propria, ci saranno anche delle sfide pratiche sempre più impegnative tra concorrenti. A questo si aggiungerà anche il gioco telefonico.

Nella versione classica de ‘Il pranzo è servito’ una grande ruota suddivisa in 12 spicchi resta alle spalle delle postazioni di gioco dei due concorrenti. In ognuno dei dodici spicchi è raffigurata una pietanza per due volte. Nella parte iniziale del game show i concorrenti saranno sottoposti ad un primo blocco di 5-7 domande, cui seguirà un secondo dove gli sfidanti saranno chiamati a fare delle prove pratiche. Nella terza parte, poi, il conduttore farà delle domande dirette a ciascun concorrente. Ad ogni sfida i giocatori avranno la possibilità di far girare la ruota per aggiudicarsi una pietanza: lo scopo finale è quello di aggiudicarsi quante più pietanze possibili.

Previsto anche 'il pranzo al telefono': i telespettatori che si saranno prenotati telefonicamente potranno rispondere alle domande che Insinna farà loro. Il montepremi previsto è di 100 euro, somma che si accumula giorno dopo giorno qualora non si riuscisse ad indovinare subito.

La scenografia de ‘Il pranzo è servito’ è stata allestita nell'altrettanto storico Teatro delle Vittorie a Roma. Presente anche il maggiordomo, altra figura storica del programma che all'epoca di Corrado era rappresentato da Vittorio Marsiglia e che oggi sarà il comico Maurizio Lastrico. La regia è di Vittorio Fagioli.