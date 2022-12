Il primo Natale, il film con Ficarra e Picone stasera in tv: trama, cast, curiosità

In onda oggi, mercoledì 21 dicembre, in prima serata su Canale 5, “Il primo Natale” è un film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Partendo da un canovaccio che può ricordare quello di “Non ci resta che piangere”, la pellicola porta i due protagonisti nella Palestina dell’anno 0. Dovranno fare i conti con un corso degli eventi che potrebbe tradire la Storia.

“Il primo Natale”: trama e cast

A Rocca di Mezzo Sicula, un paesino siciliano, la chiesa locale si appresta a preparare il tradizionale presepe vivente, in vista delle festività natalizie del 2019. Ad occuparsi dell'organizzazione è don Valentino. Intanto il ladro ateo Salvo scopre che il bambinello della chiesa ha un enorme valore e così decide di rubarlo. Il piccolo criminale riesce a farsi assumere nel ruolo di Giuseppe. Durante il furto, il sacerdote intercetta il ladro in flagrante. Il fuggitivo e l'uomo di Chiesa si ritrovano incredibilmente nella Palestina dell'anno zero. Il corso degli eventi sembra però non rispettare la Storia che conosciamo: i due sono così costretti a seguire la stella cometa e sistemare le situazioni che porterebbero ad un malaugurato disastro.

“Il primo Natale” è il primo lungometraggio dichiaratamente natalizio di Ficarra e Picone. Oltre che protagonisti, i due sono anche registi di questo lungometraggio, grande successo al botteghino, con oltre 15.000.000 € d’incasso. Lo spunto iniziale può ricordare quello di “Non ci resta che piangere” di Benigni e Troisi, ma Ficarra e Picone prendono poi un’altra strada e sembra abbastanza evidente l’intenzione di riflettere anche sull’Italia contemporanea.

Oltre ai due protagonisti, il cast della pellicola è composto da Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia e Azelarab El Kaughat.

Dove vedere Il primo Natale in tv e in streaming (21 dicembre 2022)

“Il primo Natale” va in onda su Canale 5 oggi, 21 dicembre, a partire dalle 21.20 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.