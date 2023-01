Il Principe Harry – L’intervista, stasera in tv: le anticipazioni

Oltre all'uscita del libro di memorie "Spare - Il minorie" oggi, 10 gennaio 2023, il duca di Sussex è protagonista anche della messa in onda italiana dello speciale "Il Principe Harry - L'intervista", visibile su Real Time a partire dalle 22.40. Scopriamo qualcosa in più.

Il Principe Harry – L’intervista: le anticipazioni

Sono anni che il nome del principe Harry è sulla cresta dell'onda. Nè la recente scomparsa della Regina Elisabetta II nè l'avvento del nuovo anno riescono a scalfire una cronaca che promette di dominare anche il 2023.

Succeduto l'8 settembre 2022 alla madre scomparsa, Re Carlo III sarà incoronato nell'abbazia di Westminster il 6 maggio 2023 e il toto-scommesse si è già aperto: suo figlio Harry ci sarà? Con o senza l'amata Meghan? Interrogativi, questi, che si intrecciano a molti altri argomenti di discussione.

Per i tanti appassionati italiani delle vicende che ruotano attorno alla famiglia Reale britannica il 10 gennaio 2023 è una data da segnare con un cerchietto rosso. Esce, infatti, il libro di memorie del Principe Harry, dal titolo "Spare - Il minore".

Ma oggi è anche il giorno della messa in onda italiana dello speciale “Il Principe Harry – L’intervista”.

Si tratta di un dialogo tra il duca di Sussex e il giornalista Tom Bradby, presentatore di News at Ten (il notiziario serale di ITV). Un’intervista a cuore aperto, frutto di una conoscenza – quella tra il principe e il giornalista – di vecchia data.

Registrata in California - dove Harry vive con Meghan Markle e i figli Archie e Lillibet Diana – l’intervista attraversa diverse fasi e temi della sua densa vita. Si parla della morte di Lady Diana, della famiglia ma anche delle sue prospettive future, di una vita vissuta dentro e fuori l’illustre famiglia di appartenenza.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 gennaio 2023)

Lo speciale dal titolo “Il Principe Harry – L’intervista” va in onda oggi, 20 gennaio 2023, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 22.40. L’intervista sarà disponibile poi sulla piattaforma discovery+ on demand,per gli abbonati al servizio.