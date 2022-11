Il processo di Norimberga, la miniserie stasera in tv: storia vera, cast, curiosità

Trasmessa oggi 12 novembre, in prima serata su La7 la miniserie di finzione “Il processo di Norimberga” ricostruisce l’omonimo eventocardine del periodo post-bellico; che vide un tribunale militare internazionale giudicare un gruppo di importanti membri del regime nazista. Leggiamo alcune informazioni in occasione della messa in onda di questa miniserie.

Il processo di Norimberga: storia vera, cast, curiosità

"Il processo di Norimberga" è una miniserie televisiva in due puntate del 2000 diretta da Yves Simoneau. Ispirata al libro "Nuremberg: Infamy on Trial" di Joseph E. Persico, ricostruisce un evento storico cardine del secolo scorso: dopo la seconda guerra mondiale un gruppo di membri del regime nazista venne incriminato per crimini di guerra e contro l'umanità. Il primo dei due processi di Norimberga (la città fu uno dei fulcri geografici del regime nazista) è quello più famoso e si tenne dal 20 novembre 1945 al 1º ottobre 1946. Il Tribunale militare internazionale ebbe il compito di giudicare i capi nazisti (24) ancora vivi.

Sintetizzare in poche battute un processo di tale importanza è pressoché impossibile, ma diciamo che i paesi giudicanti - rappresentati mediante giudici - furono Stati Uniti d'America, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia. Il giudice principale e presidente fu il britannico Geoffrey Lawrence.

Tra i criminali condannati troviamo innanzitutto Hermann Göring, il comandante in capo della Luftwaffe e vice-cancelliere del Terzo reich. Si suicidò la notte prima dell'esecuzione. Citiamo, poi: Joachim von Ribbentrop (ministro degli esteri); Alfred Rosenberg (ideologo del partito nazista e delle teorie razziste); Wilhelm Keitel (Capo dell'OKW); Wilhelm Frick (ministro dell'interno); Martin Bormann (segretario del partito nazista).

È d'obbligo precisare che la miniserie non è totalmente fedele alla realtà dei fatti circa particolari più o meno importanti: in tal senso sono consigliabili apposite letture, ma la visione di questo lavoro di finzione può rendere l’idea - in forma ovviamente spettacolare - di quella che fu una pagina fondamentale della storia del Novecento.

L'elenco del ricchissimo cast comprende: Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Michael Ironside, Matt Craven, Len Cariou, Herbert Knaup, Charlotte Gainsbourg, Colm Feore, Robert Joy, Christopher Heyerdahl, Max von Sydow.

Dove vedere “Il processo di Norimberga” (12 novembre 2022)

Le due puntate de “Il processo di Norimberga” vanno in onda sabato 12 novembre a partire dalle 21.25 su La7; e sono inoltre visibili in live streaming sul sito ufficiale del canale.