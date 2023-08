Il professore e il pazzo, il film con Mel Gibson e Sean Penn stasera in tv: trama, cast, storia vera

Va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 16 agosto 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5, il film "Il professore e il pazzo". Interpretato da due star dal calibro di Mel Gibson e Sean Penn, narra la vera storia di Sir James Murray, autore della prima edizione dell'Oxford English Dictionary, e del suo singolare collaboratore. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Il professore e il pazzo: trama e storia vera

La vicenda è ambientata in Inghilterra, alla fine del XIX secolo. William Chester Minor, un ex medico americano reduce dalla guerra di secessione, soffre di allucinazioni legate al suo passato militare. In uno stato di follia, uccide un uomo per errore, finendo in un manicomio. Nel frattempo, il professore James Murray lavora a un'imponente opera, l'Oxford English Dictionary, coinvolgendo il pubblico nel contribuire con lemmi: ad inviare un gran numero di contributi, salvando in qualche modo il progetto, sarà proprio Minor. In manicomio, quest'ultimo instaura un rapporto con una vedova, Eliza, e trova sollievo in attività come la lettura e la pittura. L'amicizia cresce, ma la mente di Minor vacilla quando si innamora di Eliza e si scontra con i suoi demoni interiori. La sua situazione peggiora a causa di trattamenti violenti e della scoperta da parte dei media. Tuttavia, grazie all'aiuto di Murray e di un amico guardiano, Minor ottiene il perdono di Eliza e la sua salute migliora. Murray lotta per far riesaminare il caso di Minor, ma alla fine, Minor viene deportato in America. L'amicizia tra Murray e Minor continua, ma le loro vite seguono strade diverse.

Diretto da Farhad Safinia, che qui si dirma con lo pseudonimo di P. B. Shemran, "Il professore e il pazzo" è tratto dal libro di Simon Winchester, del 1998, "L'assassino più colto del mondo" (titolo originale: "The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words"). La storia raccontata dal libro - è poi dal film - narra la vera vicenda di Sir James Murray, che cominciò nell' Ottocento a lavorare alla prima edizione dell'Oxford English Dictionary, fondamentale dizionario storico della lingua inglese. Medico e letterato inglese, anche William Chester Minor è una personalità realmente esistita.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Mel Gibson (James Murray)

Sean Penn (William Chester Minor)

Natalie Dormer (Eliza Merrett)

Jennifer Ehle (Ada Murray)

Eddie Marsan (sig. Muncie)

Stephen Dillane (dott. Richard Brayne)

Steve Coogan (Frederick Furnivall)

Ioan Gruffudd (Henry Bradley)

Anthony Andrews (Benjamin Lowett)

Laurence Fox (Philip Lyttelton Gell)

Jeremy Irvine (Charles Hall)

Lars Brygmann (Max Mueller)



Dove vedere “Il professore e il pazzo” in tv e in streaming

Il film “Il professore e il pazzo" va in onda oggi, mercoledì 16 agosto 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5; ed visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.