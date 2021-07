Il Salone delle Meraviglie: come partecipare ai casting

Inizia il countdown per la quinta stagione de 'Il Salone delle Meraviglie'. Sono iniziate in questi giorni le riprese del docu-reality sul mondo di Federico Fashion Style, programma cult Discovery, che si dividono tra lo storico Salone di Anzio e il nuovo tempio della bellezza nel cuore di Napoli, al Vomero, all'interno della Coin di via Scarlatti. Ma non è certo l'unica sorpresa per i telespettatori. Federico, per soddisfare tutte richieste delle sue clienti, ha deciso di aprire un secondo Salone proprio ad Anzio. Nelle nuove puntate della serie, dunque, si apriranno le porte dei due saloni, alle porte di Roma e di quello di Napoli, dove scopriremo le nuove acconciature e tutte le novità che il famoso hairstylist ha in serbo per le sue clienti, vip e nip. Il programma, seguitissimo anche sui canali social, è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa.

Come partecipare ai casting

I casting per Il Salone delle Meraviglie 5 sono ancora apertissimi: siete donne di età compresa tra i 18 e 70 anni con tanta voglia di mettersi in gioco per cambiare o rivoluzionare il proprio hair look? Scrivete a ilsalonedellemeraviglie@pescicombattenti.it; oppure inviate un breve videoselfie di presentazione su whatsapp al 3938750857.

Federico Fashion Style è divenuto ormai una vera e propria icona televisiva, così come le sue clienti con le loro storie: quelle storiche e quelle occasionali che fanno la fila per entrare nel Salone e a volte affrontano anche viaggi lunghissimi pur di farsi stravolgere il look dal parrucchiere più famoso d'Italia. Stagione 5 e 20 nuove puntate del Salone sempre più "pazzesco" quindi, come direbbe Federico. Il programma sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati su Discovery+ e a seguire su Real Time.