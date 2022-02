Il Salone delle meraviglie: Federico Fashion Style inizia la stagione a Napoli

Su Real Time arriva l’attesissimo appuntamento con la nuova stagione de Il Salone delle meraviglie: Federico Lauri riapre i suoi storici hair saloon di Anzio, Roma e Milano, ma c’è una novità: il salone arriva finalmente anche a Napoli.

La quinta edizione de Il Salone delle meraviglie è in onda a partire da stasera ogni martedì a partire dalle 22:40.

Anticipazioni primi episodi

La nuova stagione debutta con una grossa novità: il Salone apre a Napoli, e in questa prima puntata Federico ci farà scoprire tutti i segreti del nuovo hair saloon. Non mancheranno naturalmente i festeggiamenti per l’apertura, sfarzosi e fastosi in pieno “style” Federico, che seguiremo dai preparativi fino al grande evento, con la partenza alla volta del capoluogo partenopeo e l’arrivo in un tripudio di oro e rosa.

Anche a Napoli ovviamente nuove ed esigentissime clienti aspettano l’arrivo di Federico per affidarsi alla sua creatività e alle sue sapienti mani tra forbici, tinte, pieghe e spazzole. Inizieremo a conoscere la stravagante Rosy “Strass” – che dice di voler luccicare “come il suo guardaroba” – e la poetessa Annarosa.

Il Salone delle meraviglie: la nuova stagione

Tra nuvole di lacca e colorazioni ultra-contemporanee, anche quest’anno al Salone non ci sarà un attimo di sosta. Clienti storiche e nuovi volti si alterneranno nei vari hair saloon alla ricerca del look perfetto. La grande novità di questa edizione sarà il nuovo progetto imprenditoriale di Federico: il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede più grande e più glamour, sempre nell’amatissima Anzio. Non sarà facile per l’hair stylist dire addio alla “casa” dove tutto è iniziato ma, tra dubbi e timori, è comunque pronto a mettersi in gioco per ottenere un risultato “pazzesco!”.

Dove vederlo stasera in tv e streaming (martedì 8 febbraio)

Il Salone delle meraviglie inizia oggi a partire dalle 22:40 su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale. La nuova stagione andrà in onda ogni martedì per un totale di 10 episodi.