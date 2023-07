Il sapore del successo, il film con Bradley Cooper stasera in tv: trama e cast

Rai 1 propone oggi, 12 luglio 2023, a partire dalle 21.25, il film "Il sapore del successo". Storia di Adam, chef stellato che, vittima di alcune dipendenze, si ritrova a sgusciare ostriche; ma l'ora del riscatto è dietro l'angolo. Commedia a sfondo culinario, nel nutrito cast capeggiato da Bradley Cooper troviamo anche l'italiano Riccardo Scamarcio.

Il sapore del successo: trama e cast del film

Adam Jones è un rinomato chef. Pur vantando due stelle Michelin, le sue dipendenze da alcol e droga fanno fallire il suo ristorante di Parigi. L'uomo si sottopone a una sorta di redenzione sgusciando ostriche a New Orleans. Dopo tre anni di penitenza, decide che è arrivato il momento di tornare alla carica, più forte che mai, mettendosi in testa di raggiungere le agognate tre stelle. Accetta di lavorare nel ristorante di un suo vecchio amico, Tony, di lui innamorato: il prestioso The Langham di Londra. Quando Adam organizza una visita a sorpresa di una critica gastronomica influente, Tony va in crisi ma accetta la sfida. Adam assolda così una brigata molto particolare, composta tra gli altri da Michel, un cuoco francese che con Adam ha conti in sospeso, Max, un ex carcerato italiano, e Helene, una talentuosa sous-chef; ma si ritrova di fronte anche Reece, suo "rivale" di vecchia data, che a differenza sua era riuscito a ottenere la terza stella Michelin. Adam dovrà fare squadra e coronare così il suo sogno di gloria.

"Il sapore del successo" (titolo originale: "Burnt", ovvero "Bruciato") è un film del 2015 diretto da John Wells, regista già molto attivo in televisione, che era reduce dal successo cinematografico di "I segreti di Osage County", dove aveva diretto un cast di grandi star (da Meryl Streep a Julia Roberts). Per il ruolo del protagonista Adam Jones lo sceneggiatore Steven Knight si è ispirato alle partecipazioni televisive del celebre chef britannico Gordon Ramsay (da "MasterChef Usa" a "Hell's Kitchen"), introducendo alcuni elementi drammatici (le dipendenze del personaggio). Il film è stato distribuito nelle nostre dale cinematografiche il 26 novembre 2015.

Il ricco cast è così composto:

Bradley Cooper: Adam Jones

Sienna Miller: Helene

Omar Sy: Michel

Daniel Brühl: Tony Belardi

Riccardo Scamarcio: Max

Sam Keeley: David

Alicia Vikander: Anne Marie

Matthew Rhys: Reece

Uma Thurman: Simone

Emma Thompson: dottoressa Rosshilde

Lily James: Sara

Sarah Greene: Kaitlin

Stephen Campbell Moore: Jack

Henry Goodman: Conti

Dove vedere “Il sapore del successo” in tv e in streaming

Il film “Il sapore del successo” va in onda su oggi, mercoledì 12 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.