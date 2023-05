"Il vero volto di Re Carlo III", stasera in tv: le anticipazioni

Real Time trasmette oggi, 10 maggio 2023, a partire dalle 21.20, lo speciale "Il vero volto di Re Carlo III". Un documentario che fa un ritratto a tutto tondo - tra pubblico e privato - del figlio di Elisabetta II, incoronato pochi giorni fa (6 maggio) come 62esimo monarca della storia britannica.

"Il vero volto di Re Carlo III", le anticipazioni

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dall'incoronazione di Re Carlo III, e l'attenzione verso le vicende della casa reale britannica è più viva che mai. Parliamo d'altra parte di uno degli eventi mediatici più rilevanti degli ultimi tempi. Una cerimonia simbolica e religiosa che ha avuto luogo all'interno dell'Abbazia di Westminster a Londra, richiamando l'attenzione di tv e carta stampata di tutto il mondo.

Real Time ha puntato molto su tale evento, avvenuto il 6 maggio, con la lunga maratona "L'incoronazione di Re Carlo III", in onda fin dalle 8.30 del mattino: diretta integrale, commenti autorevoli, ospiti. Oltre alla diretta della cerimonia, nel mese di maggio la rete ha programmato due speciali del ciclo "Royal Time". Il primo, "Harry e Meghan: Una ferita aperta", è andato in onda mercoledì 3 maggio. Il secondo, "Il vero volto di Re Carlo III" viene trasmesso questa sera, a partire dalle 21.20.

In prima visione televisiva, lo speciale "Il vero volto di Carlo III" narra la vita pubblica e privata di Re Carlo III, tracciando un ampio profilo del 62esimo monarca della storia e, in assoluto, il più anziano erede al trono britannico della storia. Il figlio dell'illustre e amata Elisabetta II, ha adesso il compito di reggere il peso delle aspettative, ma anche quello di adattare la famiglia reale allo spirito dei nostri tempi. Coadiuvato da Camilla, incoronata come regina consorte, Re Carlo II ha i riflettori del mondo addosso, senza dimenticare la narrazione parallela delle vicende inerenti a Harry e Meghan, rappresentanti dell' "altra faccia della corona".

In attesa di assistere alle prossime mosse di Buckingham Palace, il documentario "Il vero volto di Re Carlo III" permette di fare un bilancio sulla vita del sovrano britannico, al di là dei media e delle cerimonie ufficiali della Royal Family.

Dove vedere "Il vero volto di Re Carlo III" in tv e in streaming

Lo speciale "Il vero volto di Re Carlo III" va in onda oggi, 10 maggio 2023, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è inoltre disponibile su Discovery +, per gli abbonati al servizio.