Il Volo – Natale a Gerusalemme, stasera in tv: le anticipazioni

Il trio de Il Volo si esibisce con un repertorio di classici della canzone natalizia a Gerusalemme, su di un palco allestito sotto la Torre di Davide. Trasmesso oggi 24 dicembre in prima serata su Canale 5, questo concerto coniuga lo spirito delle feste con un luogo suggestivo, che acquisisce in questi giorni un valore ancor più esclusivo.

Il Volo – Natale a Gerusalemme: le anticipazioni

Nonostante la giovane età (sono nati tra il 1993 e il 1995) i ragazzi del trio Il Volo possono vantare una carriera già invidiabile. Un'attività che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble calcare alcuni dei palcoscenici più importanti d'Italia e del mondo.

Ci sono però luoghi in grado di dare qualcosa in più, emozioni che vanno al di là del semplice spettacolo canoro e televisivo: è proprio quello che accade oggi, 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

"Il Volo - Natale a Gerusalemme" vede i cantanti esibirsi su un palco fuori dall'ordinario, allestito sotto la Torre di Davide, a Gerusalemme. Un luogo affascinante, unico e dove l'atmosfera del Santo Natale trova la sua forma più spirituale.

Accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, Piero, Ignazio e Gianluca si esibiscono nelle più celebri canzoni classiche natalizie, ma non disdegnano incursioni contemporanee: è il caso di ''Happy Xmas (War is over)'' di John Lennon e Yoko Ono.

Un lungo e intenso concerto immerso nel clima di un luogo unico al mondo.

Dove vederlo in tv (24 dicembre 2022)

“Il Volo – Natale a Gerusalemme” va in onda oggi, 24 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.