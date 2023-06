Il Volo: tutti per uno, Orietta Berti in duetto e poi il gran finale con Caruso

Nel suo omaggio alle grandi voci femminili della musica italiana che Ignazio Boschetto ha scelto come filo conduttore delle sue esibizioni nella serata Il Volo: tutti per uno, il cantante, nel corso del concerto ha dedicato le sue esibizioni a Loredana Bertè, interpretando Sei Bellissima e E La Luna Bussò, poi a Giorgia, proponendo la sua E poi, per continuare con la Poesia di Elisa.

Ma questo lungo viaggio nella produzione delle voci femminili della musica italiana non è ancora finito. Arriva infatti il momento di un duetto con una delle signore della nostra musica leggera, una vera veterana delle classifiche, dei festival, dei palchi di ogni provincia e dimensione. Ad arrivare sul palco allestito all’Arena di Verona è infatti Orietta Berti, splendida neo ottantenne, con un’energia e un entusiasmo ancora contagiosi e anche l’invariata voglia di fare musica, cantare, intrattenere il pubblico, condividere talento ed emozioni.

Una voglia certificata non solo dal bel duetto con Boschetto sulle note di Quando l’amore diventa poesia ma, ancor di più, dopo, finita l’esibizione. L’Orietta nazionale infatti, lì per lì e senza alcun aiuto sintetico intona, una via l’altra ,qualche nota della sua intramontabile Finchè la barca va a cappella e poi, imbeccata dall’iniziativa di Boschetto, fa lo stesso con Io tu e le rose, mettendo in mostra una voce ancora capace di toccare le note più acute senza alcuna difficoltà apparente.

Si tratta dell'ultimo ospite di una serata ricchissima di musica, di arte e di spettacolo che si conclude con i tre cantanti che intonano una canzone simbolo della commistione tra musica leggera e bel canto, poesia e canzone: Caruso di Lucio Dalla.