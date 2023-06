Il Volo: tutti per uno, Edoardo Leo lancia una versione potentissima di Volare

Un momento di grande entusiasmo, una canzone che all’epoca rappresentò una vera rivoluzione e aprì la strada alla musica italiana leggera moderna, diventando il brano più conosciuto, ascoltato, venduto e cantato nella nostra lingua in tutto il mondo. Un caposaldo della nostra tradizione canzonettistica che non poteva forse rimanere fuori dalla ricca scaletta de Il Volo: Tutti per uno, lo speciale concerto del trio che è un vero e proprio viaggio nella musica italiana con ospiti e omaggi ai suoi grandi artisti.

La canzone di cui parliamo è Nel blu dipinto di blu, meglio nota come Volare grazie al suo straordinario ritornello in cui esplodeva la voce di Domenico Modugno diventato, da quel momento, per il pubblico di tutto il mondo “Mr Volare”. A raccontarlo, presentando una delle performance più coinvolgente della serata è Edoardo Leo, nel ruolo di narratore con il compito di portare il pubblico nella meraviglia di quella creazione artistica e in generale di un orgoglio e una ricchezza del nostro paese: la musica. Come racconta l’attore e regista romano, l’Italia è il paese in cui è stato inventato il pianoforte, è il paese dell’opera lirica che ovunque, ad ogni latitudine, viene non tradotta e cantata in italiano. E poi siamo, appunto il paese di Volare, una canzone rivoluzionaria che segnò il passaggio alla modernità della musica leggera nel nostro paese. Una canzone su cui aleggiano aneddoti e leggende più o meno fondate che Leo sgrana per sottolineare l’alone che circonda questo brano leggendario.

Un brano che nelle mani, anzi nelle ugole dei tre componenti e Il Volo diventa potenza, intensità ed entusiasmo. La loro esibizione è uno dei momenti che più coinvolgono il pubblico ma anche gli artisti protagonisti che possono mettere in luce tutta la loro potenza e tecnica vocale in un brano particolarmente adatto ai loro virtuosismi.