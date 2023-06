Il Volo: tutti per uno, Gianluca Ginoble e Madame per l’omaggio a De Andrè

Una passione comune e la voglia di omaggiare uno dei monumenti della musica italiana. Ecco i motivi per i quali due giovani artisti come Gianluca Ginoble e Madame per la loro esibizione durante serata speciale dall’Arena di Verona de Il Volo: Tutti per uno, hanno deciso di attingere alla storia andando a pescare una bellissima ballata di Fabrizio De Andrè. Tra i tanti capolavori del cantautore genovese, l’inedito duetto ha scelto Geordie. Una canzone che nasce dall’interesse del cantautore per la storia e che si ispira a una ballata del XVI secolo poi entrata nella tradizione folk di Inghilterra, Scozia e Irlanda e arrivata a noi grazie, prima alla versione di Joan Baez del 1962 e poi a quella di tre anni dopo dell’artista genovese.

Una canzone che ha affascinato diverse generazioni ed è arrivata fino ai millenial e oltre. Gianluca Ginoble presenta l’esibizione dichiarando l’amore che lo lega all’arte di Fabrizio De Andrè, mentre Madame racconta: “De Andrè è come fosse mio padre. E’ sempre stato il cantautore preferito di mio padre che me lo fa ascoltare da sempre: avevo tre anni e già cantavo La ballata dell’amore cieco”, dice la giovane artista che ha dedicato al cantautore genovese anche la sua esibizione nella serata delle cover dell’ultimo Festival di Sanremo, intonando Via del Campo in coppia con Izi. “E tutto quello che vorrei dire a Fabrizio è: ‘grazie di tutto, grazie di cuore!’. “A chi lo dici!” le risponde Ginoble. “Sono contento di condividere questa cosa con te!”

E, il loro grazie i due artisti lo esprimono come meglio sano: con la musica e un’esibizione intensa ed emozionante che regalano al pubblico dell’Arena di Verona e a quello che li segue da casa sintonizzato su Canale 5.