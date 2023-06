Il Volo: tutti per uno, l’omaggio di Ignazio Boschetto a Loredana Bertè è da appalusi

Il Volo- Tutti per uno torna con la seconda puntata dall’Arena di Verona sabato 3 giugno in prima serata su Canale 5, e i momenti coinvolgenti e di grande qualità artistica sono molti. I tre componenti del gruppo si esibiscono insieme, accolgono prestigiosi ospiti, e poi si ritagliano anche momenti in cui, dicono, vogliono proporre al pubblico brani cantati da 'solisti', per far conoscere meglio le loro singole personalità.

Dopo il primo momento con un grande ospite, Antonello Venditti, con cui i tre ragazzi alfieri del bel canto italiano intonano tra gli altri brani storici Amici Mai, arriva un momento in cui ognuno dei tre si ritaglia un momento proprio.

Il primo a proporre al pubblico la sua performance è Ignazio Boschetto, che annuncia di voler fare un omaggio alla canzone italiana al femminile. Sotto la pioggia scrosciante, nello scenario maestoso dell’Arena di Verona Boschetto in effetti va a pescare due canzoni portati al successo da una delle signore della musica italiana che, pur avendo sulle spalle una lunga carriera riesce ancora a rimanere sulla cresta dell'onda grazie anche a una personalità molto ben definita. E Boschetto decide in qualche modo di 'omaggiare' ma anche un pò di sfidare questa personalità reinterpretandone brani famosissimi. Il cantante intona così una versione di Sei Bellissima di Loredana Bertè, davvero originale e molto intensa. Un’esibizione centratissima e molto coinvolgente che poi continua con un altro brano, dai toni molto diversi, sempre portato al successo dalla stessa artista, ovvero E la luna bussò. Un brano molto più sbarazzino, dai ritmi quasi reggae, con Boschetto impegnato sempre chitarra e voce e in grado anche di sfruttare la maggior ‘ballabilità’ del secondo brano per tenere la scena in modo divertente e divertito.

La scelta di attingere al repertorio di un'artista così apparentemente lontana dal mondo musicale de Il Volo stupisce il pubblico che non può non apprezzare la grande intensità con cui Boschetto si cala in un testo totalmente femminile come Sei Bellissima e si esprime con la giusta ironia nella performance su E la luna bussò. Cantando, suonando la chitarra, abbozzando qualche passo di danza sotto la pioggia e regalando un bel momento di musica e spettacolo al pubblico dell’Arena di Verona e a quello che segue la trasmissione da casa.