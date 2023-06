"Il Volo - Tutti per Uno", stasera in tv la seconda e ultima puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta

Il gruppo de Il Volo è protagonista oggi, 3 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5, della seconda e ultima serata dello show "Il Volo - Tutti per Uno". Negli spettacoli, condotti da Federica Panicucci, il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibisce in molti brani pop, ospitando sul palco importanti personalità del mondo della musica.

Il Volo – Tutti per Uno: le anticipazioni del 3 giugno

Il Volo è un trio formato da Piero Barone (nato a Naro, provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo, 11 febbraio 1995). Il Volo rappresentano il caso raro di artisti emersi da un talent musicale per "giovani voci" capace di resistere al tempo. Correva l'anno 2009, e il programma "Ti lascio una canzone", in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata: è arrivata nel mezzo la vittoria al Festival di Sanremo 2015, con il brano "Grande amore", giunto poi all'Eurovision Song Contest, e dei tour che hanno portato Il Volo su alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo.

"Il Volo - Tutti per Uno" è uno spettacolo targato Canale 5, in onda in due serate: 27 maggio, e oggi, sabato 3 giugno 2023. Uno sho condotto da Federica Panicucci, tra i volti più prolifici e amati di casa Mediaset, che introduce innanzitutto la musica del trio - due tenori e un baritono - che alterna come di consueto brani originali a rivisitazioni di vecchi classici, in nome del cosiddetto "bel canto italiano". L'idea dello show è quella di proporre in particolar modo la loro anima più pop, resa tangibile dagli ospiti che si avvicendano nel corso della serata.

In questo secondo appuntamento Il Volo ospitano (e cantano con) Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, il pianista jazz Danilo Rea e il soprano russo Aida Garifullina. Ad aggiungere maggiore fascino alla serata troviamo lo straordinario scenario dell'Arena di Verona.

Le serate de "Il Volo - Tutti per Uno" sono prodotte da Friends&Partners, con la regia di Luigi Antonini.

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno in tv e in streaming (3 giugno 2023)

La seconda e ultima puntata di "Il Volo - Tutti per Uno" va in onda oggi, sabato 3 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.