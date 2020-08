Ilaria D’Amico lascia il calcio: “E’ il momento di nuove sfide. Gigi Buffon ha approvato la mia decisione”

Drastica svolta professionale per Ilaria D’Amico che, dopo 23 anni di carriera dedicata allo sport, ha deciso di dire addio al calcio per dedicarsi a nuovi progetti.

La giornalista, compagna del portiere bianconero Gigi Buffon, ha parlato della sua scelta in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe di una riflessione molto meditata su cui ha inciso anche il lockdown: “Mi sono chiesta dove volessi andare. Ho sentito che era arrivato il momento per raccogliere nuove sfide. Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto”, ha confidato la 46enne romana prossima a voltare pagina dopo la fine della Champions League: “Con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”.

In cantiere Ilaria D’Amico ha un nuovo programma su cui intende concentrare tutte le sue energie: “Complice la volontà di Sky di sperimentare nell’informazione, l’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso”, ha anticipato: “Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutata ad uscire dalla mia confort zone”.

Ilaria D’Amico lascia il calcio: la reazione di Gigi Buffon

In 23 anni di carriera nel mondo del calcio tantissimi sono i ricordi di Ilaria D’Amico, come quella prima diretta nel giorno del suo compleanno, il 30 agosto del 2003, e l’incontro con il suo compagno, Gigi Buffon. “Quello che ha portato alla nostra storia, in realtà, è arrivato dopo, a un evento benefico”, ha precisato la conduttrice: “L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente... lui mi dice sempre: ‘avevo 18 anni...’”.

E come ha preso Buffon la sua scelta di dire addio al calcio? “Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”, ha precisato Ilaria D’Amico, forte del sostegno dell’uomo della sua vita in un momento che scandisce un importante cambiamento.