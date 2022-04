Ilary Blasi senza filtri su Barbara D'Urso (e il suo cachet)

Con la schiettezza che la contraddistingue, Ilary Blasi si è sottoposta ieri sera al Passaparolaccia, il gioco de Le Iene che sta scoprendo gli altarini dei personaggi dello spettacolo. Un certo anonimato è garantito, visto che il nome del vip di cui si parla viene fatto leggere solo al diretto interessato - senza svelarlo al pubblico - ma alcune risposte sono talmente esplicite che non si fa fatica a indovinare.

Ed è esattamente quello che è accaduto quando la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha parlato di Barbara D'Urso: "La conosco da vent'anni, più o meno. C'è sempre stata simpatia tra noi. Affetto no, è una parola impegnativa. Non abbiamo mai litigato e non siamo mai uscite insieme. La conobbi una volta in vacanza". Poi è andata più a fondo: "Professionalmente l'apprezzo, mi piace il suo modo di lavorare. E' una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non le invidio nulla e credo che anche lei non mi invidi nulla". Ilary ha risposto anche sul tasto più dolente, quello del cachet: "Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Credo di sì, parla bene di me. Se devo descriverla con una parola dico professionista".

Durante l'intervista Ilary Blasi ha spezzato più di qualche lancia anche a favore di Belen, a cui dà un 8 come donna e un 7 come professionista, ma assicura: "Se ci ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca però ci siamo baciate. Un bacetto, quindi 6". Infine qualche parolina anche su Fabrizio Corona: "Non ci ha mai provato con me e non l'ho mai baciato. Non c'ho mai fatto pensierini. Non è brutto ma non ci ho mai pensato. Il suo modo di lavorare com'è? Ah perché lavora? Se devo descriverlo con una parola direi furbo".