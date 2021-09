Ilary Blasi pensa al ritiro: "Ancora un po’ di tv, poi passo dietro le quinte"

Sono passati vent’anni da quando Ilary Blasi entrava per la prima volta nelle case degli italiani come ‘letterina’ del programma di Canale 5 Passaparola. Oggi la showgirl è una delle conduttrici di punta di Mediaset, timoniera di trasmissioni da prima serata che in questo periodo la vedono sul palco di Star in The Star e nonostante un successo che non conosce crisi e la grinta che non l’abbandona mai, medita comunque sulla possibilità di proseguire la sua vita professionale lontana dalle telecamere.

"Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni, (è negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre)" ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: "Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte, mi incuriosisce una tv fatta anche da un altro punto di vista. E poi io non devo stare sul palco per forza: tutti dicono che per fare questo lavoro devi essere egoriferita, alla fine io non lo sono per niente".

Nei programmi professionali di Ilary, dunque, si inserisce la possibilità di diminuire la propria visibilità televisiva, idea dettata anche da una certa fatica nel sostenere le lunghe dirette in prima serata: "Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina", ha aggiunto la showgirl, ora impegnata nello show del giovedì sera che pare aver molto colpito il marito Francesco Totti. "Gli è piaciuto tutto, soprattutto gli è piaciuto il balletto iniziale, l’opening ha colpito", ha commentato.

Nessuna osservazione, invece, sui dati di ascolto non certo entusiasmanti riguardanti l’esordio del programma che, alla vigilia della prima puntata, ha voluto difendere dalle critiche sposando il punto di vista del collega Carlo Conti.