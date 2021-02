L'imitazione sfottò di Barbara d'Urso su Rai Due, lei risponde via social (VIDEO)

Barbara d'Urso risponde via social ad una imitazione di cui l'hanno omaggiata ieri sera su Rai Due. La conduttrice è stata protagonista di una parodia ad opera di Vincenzo De Lucia, attore ed imitatore napoletano, durante l'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile', show in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due. E lo sketch non è passato inosservato alla regina di Mediaset.

L'imitazione e la risposta di Barbara d'Urso

Incalzato dal conduttore dello show Stefano De Martino, De Lucia è entrato in scena vestito di un abito bianco come è tipico dello stile di Barbara ed ha esordito: "Oggi caffeuccio dolcissimo. Ieri abbiamo fatto un po', pensate, 334 milioni di telespettatori. Col cuore...". Il riferimento è ai messaggi pubblicati spesso, e con evidente orgoglio, su Twitter dalla presentatrice a proposito degli ascolti delle sue trasmissioni 'Domenica Live' e 'Live Non è la d'Urso'. Una chicca? Le luci dello studio, sparatissime sul suo volto, in imitazione degli ormai leggendari riflettori che trovano spazio nei programmi di d'Urso. Poco dopo, poi, è arrivata la risposta di Barbara stessa: la presentatrice ha risposto all'account ufficiale del programma con tanti smile ed ha poi retwittato il video. Nessun rancore dunque da parte sua, anzi tanta sana autoironia.