Imma Tataranni 2: le anticipazioni del 29 settembre

Secondo appuntamento settimanale con “Imma Tataranni”: Rai 1 trasmette questa sera, 29 settembre, il sesto episodio della seconda stagione della serie. Pietro continua a pensare che Imma l’abbia tradito con Calogiuri: sconsolato, decide di andare per un po’ via di casa; la donna comincia così a temere per il loro rapporto. Di seguito, le anticipazioni della puntata.

Imma Tataranni 2 – Anticipazioni (29 settembre 2022)

Giovedì 29 settembre va in onda, in prima serata su Rai 1, il secondo appuntamento con il nuovo ciclo di episodi di “Imma Tataranni”. Si tratta della sesta puntata stagionale (di otto) della seconda stagione della serie. Nel precedente episodio abbiamo assistito alla reazione di Pietro, decisamente provato dalle compromettenti foto che ritraggono Imma e Calogiuri in atteggiamenti intimi. L’uomo proprio non riesce a credere che si tratta nei fatti di un equivoco e in questo nuovo appuntamento decide addirittura di lasciare la casa, trovando per un po’ di tempo ospitalità dai suoi genitori. A Imma la reazione del suo uomo risulta decisamente sproposita e si troverà dunque, a sua volta, a porsi qualche interrogativo sulla relazione.

Dal canto suo lo stesso Calogiuri è protagonista di una love story dall’incerto futuro. Forte del suo recente bagaglio di esperienze di vita, il giovane uomo comincia a pensare che Jessica potrebbe non essere la donna della sua vita

Dove vedere Imma Tataranni 2 in tv e in streaming (giovedì 29 settembre 2022)

La nuova puntata di Imma Tataranni 2 va onda giovedì 29 settembre a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è visibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.