Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

L'azione riprende dopo qualche mese dall'attentato a Saverio Romaniello e dalla pallottola vagante che ha colpito Calogiuri, lasciandolo privo di conoscenza. Attorno a Imma si muovono tante piccole e grandi situazioni: diplomata, Valentina si appresta a trasferirsi altrove per studiare letteratura orientale e Pietro, fatta la pace con la moglie, si iscrive in palestra per mantenersi in forma. La Tataranni deve però sbrigare molte faccende professionali: la più curiosa è probabilmente quella in cui compare il mitico Gianni Morandi. Mentre Calogiuri è in coma, in procinto di essere trasferito a Venezia in un centro specializzato, Diana ne ha raccolto degnamente alcune mansioni. Proprio alla vigilia del trasferimento Calogiuri prende tutti in contropiede: si sveglia dal coma ma sembra aver perso la memoria. Pian Piano riesce a ricordare tutto o quasi: non rammenta, infatti, i sentimenti che nutriva nei confronti di Imma. Si innamorerà nuovamente della protagonista? Di certo il maresciallo sembra adesso una persona più matura. In questa stagione Imma si troverà a chiedere aiuto a una persona inaspettata.