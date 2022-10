Imma Tataranni 3 ci sarà? Le indiscrezioni

L’ultima puntata di “Imma Tataranni 2” è stata trasmessa da Rai 1 giovedì 13 ottobre. Un grande successo per la fiction tratta dalle storie di Mariolina Venezia. Dato il finale aperto della seconda stagione, un terzo capitolo sembra d’obbligo. Ma una terza stagione ci sarà davvero? Leggiamo tutto ciò che sappiamo in proposito.

Imma Tataranni: la terza stagione

Giovedì 13 ottobre è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione di “Imma Tataranni”. Il pubblico ha risposto ancora una volta “presente” e la fiction ha battuto la concorrenza in modo molto netto. Il finale di stagione ha tenuto i fan con il fiato sospeso e - pur non spoilerando le ultime sequenze per non rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto la puntata – possiamo comunque dire che apre una porta aperta ad n terzo capitolo. La seconda stagione è stata curiosamente divisa in due tronconi (la prima metà è andata in onda nel corso del 2021, l’altra esattamente un anno dopo), ma il verdetto del pubblico è adesso evidente: “Imma Tataranni” piace e una terza stagione ci sarà. In una intervista al quotidiano La Repubblica, il regista Francesco Amato ha confermato la realizzazione di nuove puntate. Le riprese dovrebbero cominciare durante la primavera del 2023. In una precedente dichiarazione all’Ansa, l’attrice protagonista Vanessa Scalera aveva già fatto intendere la volontà di tornare nei panni di Imma per un terzo capitolo, suggerendo però che la prossima potrebbe essere l’ultima stagione.

Quando andrà in onda la terza stagione di Imma Tataranni

Ma quando andrà in onda “Imma Tataranni 3”? Essendo la seconda stagione appena terminata è ancora presto per azzardare previsioni, ma se i tempi di lavorazione saranno confermati, i telespettatori potranno rivedere Imma in azione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.