Imma Tataranni 2: anticipazioni del 6 ottobre

Oggi, 6 ottobre, va in onda il penultimo appuntamento con la seconda stagione di “Imma Tataranni”. La protagonista ha due casi da seguire: quello di Romaniello, deciso a collaborare con la giustizia, e quello dell’assassino di un’amica di sua madre, trovata senza vita in una casa di riposo. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Imma Tataranni 2 – Anticipazioni (6 ottobre 2022)

La puntata di “Imma Tataranni” in onda il 6 ottobre ha come titolo “Angelo o diavolo”. La protagonista continua a lavorare sul caso Romaniello. Il boss si mostra aperto alla collaborazione con la giustizia, ma vuole in cambio delle garanzie riguardanti la scarcerazione e l’immediata protezione. Romaniello fa così alcuni nomi e mette a rischio il boss della ndrangheta Mazzocca. Arrestato, quest’ultimo suggerisce alla Tataranni di diffidare da Romaniello. Nel frattempo Imma indaga anche sulla morte di un’amica di sua madre, trovata senza vita in una casa di riposo dove alloggiava da un po’ di tempo. Momentaneamente messe in pausa le sue vicende sentimentali, Imma ha un colloquio con la madre Brunella. Sconvolta per la morte dell’amica, la donna fa capire alla figlia che sarà complicato trovare l’assassino. Imma comincia così a scavare nel passato della donna, intercettando un uomo giunto a Matera tanti anni fa.

Dove vedere Imma Tataranni 2 in tv e in streaming (giovedì 6 ottobre 2022)

La nuova puntata di Imma Tataranni 2 va onda giovedì 6 ottobre su Rai 1 a partire dalle 21.25. L’episodio è inoltre visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia live che on demand.