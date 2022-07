Imma Tataranni 2, tutto sulla seconda parte: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

A partire dal 22 settembre riparte Imma Tataranni 2: quattro nuove puntate che vedono il sostituto procuratore alle prese con Saverio Romaniello - collaboratore della cosca 'ndranghetista dei Mazzocca - e con equivoci sentimentali tra Pietro, il marito, e Calogiuri. Scopriamo qualcosa in più sui nuovi appuntamenti con la serie interpretata da Vanessa Scalera.

Quando inizia (e quando finisce) Imma Tataranni 2 – Seconda Parte

La seconda metà di Imma Tataranni prevede quattro nuove puntate, in onda su Rai 1 tra settembre e ottobre 2022. Il calendario dei prossimi appuntamenti è così composto:

- 22 settembre 2022

- 29 settembre 2022

- 6 ottobre 2022

- 13 ottobre 2022.

Imma Tataranni 2 – Seconda parte: numero di puntate

La seconda stagione della serie televisiva Imma Tataranni - Sostituto procuratore è formata da 8 episodi. I primi quattro sono andati in onda tra l'ottobre e il novembre del 2021. I restanti 4 vanno a completare la seconda stagione della serie.

Trama e anticipazioni

Abbiamo lasciato la serie con le bugie e gli equivoci riguardanti il triangolo Imma-Pietro- Calogiurui. La storia riparte da qui: Pietro riceve una foto sul suo cellulare dove la moglie sembra in atteggiamenti intimi con Ippazio Calogiuri. In realtà la donna si trovava nell’appartamento dell’uomo per raccogliere la deposizione Giulio Bruno. Quest’ultimo ha scelto infatti di collaborare con la giustizia e fornisce le prove per incastrare Saverio Romaniello, che ha stretti contatti con la cosca 'ndranghetista dei Mazzocca. Ma Romanello farà di tutto per fermare le indagini. Imma dovrà dunque affrontare tanto i problemi relativi al suo lavoro quanto i grattacapi della vita sentimentale.

Cast e personaggi

Il cast della serie è confermato, a partire dalla protagonista, interpretata da Vanessa Scalera. Tra gli attori presenti troviamo Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Piergiorgio Bellocchio e Carlo Buccirosso, con una partecipazione straordinaria.

Dove vedere Imma Tataranni 2 in tv e in streaming

La seconda metà di Imma Tataranni 2 andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.