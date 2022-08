Immenhof - L'avventura di un'estate stasera su Rai 1: trama e cast

Per la sua prima serata Rai 1 offre oggi, 15 agosto, “Immenhof - L'avventura di un'estate”. Si tratta di un film di produzione tedesca che, rifacendosi alla saga di successo “Windstorm”, racconta di una ragazza alle prese con un cavallo mezzosague. Una storia familiare e di amicizia. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Immenhof - L'avventura di un'estate: trama e cast

La storia segue Lou, la più giovane di tre sorelle che si occupano del maneggio di famiglia. La ragazza è intenta a condurre i suoi cavalli al pascolo quando, strada facendo, si imbatte in un cavallo in pericolo: impantanato nella palude, rischia la propria mobilità o peggio. Con l’aiuto di un amico, Lou riesce a salvarlo. Una volta liberato capisce di trovarsi di fronte a un purosangue da corsa: l’animale appartiene a un ex socio del padre, proprietario di una scuderia. Quest’ultimo, il signor Mallinckroth, metterà in crisi le ragazze: il defunto padre delle giovani aveva un debito con l’uomo e non era riuscito a saldarlo.

"Immenhof - L'avventura di un'estate" è un film del 2019 di produzione tedesca diretto da Sharon von Wietersheim. Quello tra essere umano (specie se giovane) e cavallo è un connubio/amicizia che ha generato una gran quantità di lungometraggi ed è proprio nel solco della saga tedesca di "Windstorm" (che conta, ad oggi, 5 film) che nasce "Immenhof". Il cast di attori locali è così composto: Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Heiner Lauterbach, Valerie Huber, Max von Thun, Laura Berlin, Rafael Gareisen, Ella Päffgen, Benjamin Trinks, Wotan Wilke Möhring, Dennis Grzesczak. Una vicenda che attraversa una gamma di buoni sentimenti, per donare un messaggio educativo soprattutto alle giovani generazioni.

Dove vedere Immenhof - L'avventura di un'estate (lunedì 15 agosto)

Immenhof - L'avventura di un'estate va in onda oggi, 15 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.