Il film italiano di Natale da guardare su Prime Video prima di Natale

Dal 1° dicembre su Prime Video è disponibile in streaming il film Improvvisamente Natale, con un cast di nomi noti al pubblico italiano, da Diego Abatantuono a Violante Placido, da Lodo Guenzi al Mago Forest, da Anna Galiena a Gloria Guida, da Nino Frassica a Paolo Hendel.

Come si capisce dal titolo, è un film è il classico film da guardare (in famiglia) per le feste di Natale, ma se state programmando meticolosamente - come è giusto che sia - i film da guardare in questi giorni, allora sappiate che a nostro sindacabilissimo giudizio Improvvisamente Natale è, nello specifico, un film che si presta a essere guardato in questi giorni che precedono il 25. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, ma prima riassumiamo in breve la trama del film.

Di cosa parla Improvvisamente Natale

Chiara (Sara Ciocca, già vista in Romulus II e in Chi ha incastrato Babbo Natale) ha 8 anni, e ogni anno a Natale trascorre le feste nell'albergo in montagna di suo nonno Lorenzo (Abatantuono) con i genitori Alberta (Placido) e Giacomo (Guenzi).

Solo che quest'anno i suoi genitori hanno deciso di andare dal nonno già in estate. Per fargli una sorpresa? Non proprio, visto che intanto Lorenzo ha avviato una trattativa per vendere l'hotel a una società asiatica. Piuttosto, per chiedergli un favore non proprio carino: comunicare a Chiara che stanno per divorziare.

E così, per "indorare la pillola", Lorenzo ha un'idea: organizzare Natale a Ferragosto, così da ricreare l'atmosfera tanto amata da Sara e chissà, magari anche far cambiare idea a Giacomo e Alberta. E qui ci fermiamo per non spoilerare, invitandovi a guardare il trailer di Improvvisamente Natale.

Perché guardare subito Improvvisamente Natale

Non stiamo parlando di un film imperdibile in senso assoluto, è bene chiarirlo subito. Improvvisamente Natale è un filmetto simpatico, a cui bisogna concedere molto in termini di realismo: non tanto per l'idea di organizzare Natale a Ferragosto, quanto per la premessa generale del film (davvero qualcuno chiederebbe a un genitore/suocero di comunicare al proprio figlio una separazione) e per alcuni passaggi diciamo poco realistici nella trama.

Detto ciò, se a Natale vi piace vedere film sul Natale, allora dovreste considerare la possibilità di vedere subito questa commedia. E per subito intendiamo prima del 24.

Questa "fretta" è dovuta al fatto che Improvvisamente Natale è, appunto, un film in cui l'atmosfera natalizia è posticcia, fuori stagione, ma in qualche modo aiuta a entrare nell'umore giusto, ad avvicinarsi allo spirito delle feste senza forzare troppo sui buoni sentimenti.

Ecco, se dovessimo definirlo, diremmo che Improvvisamente Natale è tecnicamente un film pre-natalizio, una sorta di storia propedeutica, per immergersi gradualmente nel clima festivo delle prossime settimane. Già il 24, questo film potrebbe sembrarvi "scaduto", fuori tempo massimo. Siete avvertiti!

Voto: 6.5