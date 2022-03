In compagnia del lupo: le quattro vite di Biancaneve raccontate da Carlo Lucarelli

In compagnia del lupo, la nuova stagione di Carlo Lucarelli che racconta i segreti nascosti nelle fiabe, torna con un nuovo episodio in prima tv dedicato alla “Biancaneve che visse quattro volte” e a tutte le inquietanti storie reali a cui il personaggio è legato. Ospite l’antropologo Duccio Canestrini. L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

Biancaneve è esistita veramente? A quanto pare sì e, anzi, è vissuta ben quattro volte, e tutte le sue storie sono molto inquietanti. La prima volta nasce nel 1533 in Germania, con il nome di Margaretha von Waldeck, e all’età di 16 anni è costretta all’esilio a Bruxelles. Qui conosce il principe Filippo II di Spagna; i due si innamorano, ma la relazione non è accettata dalle famiglie. A soli 21 anni, in circostanze sospette, Margaretha muore avvelenata. La “seconda” Biancaneve si chiama invece Maria Sophia Margaretha Catherina von Erthal e nasce il 15 giugno 1725 in Baviera. “Giovane dalla insolita bellezza” e “caritatevole verso i poveri e le sofferenze”, anche Maria Sophia ha una matrigna cattiva che la costringe a scappare dal castello e a vagare per i boschi della zona, dove incontrerà anche dei “nani”, uomini sfruttati nelle miniere della zona. Le altre vite di Biancaneve sono quelle della fantasia, che hanno reso la fiaba conosciuta in tutto il mondo.

La nuova edizione si dedicherà ancora una volta ai lati oscuri di diverse nuove fiabe, immerse in un’atmosfera magica quanto inquietante, spesso sorprendente per quanto vicina alla realtà. Dopo gli episodi dedicati a La bella addormentata, le streghe e Biancaneve, la prossima puntata sarà dedicata a Baba Jaga.

Il nuovo episodio della nuova stagione di In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe