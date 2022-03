Dove vedere (e ascoltare) In Compagnia del lupo, la serie di Carlo Lucarelli

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe, la serie di Carlo Lucarelli che racconta e svela i segreti nascosti nei racconti del “C’era una volta”, giunge alla sua seconda edizione. Scopriamo dove vedere gli episodi e come seguire il programma in TV, streaming e on demand.

Gli appuntamenti in TV

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe va in onda ogni martedì a partire dal 22 febbraio alle 21:15 su Sky Arte, canale 120 e 400 del palinsesto Sky, con appuntamento anche alle 22:15 sul canale Sky Arte +1. Gli otto episodi saranno dedicati rispettivamente a: La bella addormentata (22 febbraio), le streghe (1 marzo), Baba Jaga (8 marzo), Raperonzolo (15 marzo), Quasimodo il mostro di Notre-Dame (22 marzo), Il pifferaio magico (29 marzo), Mulan (5 aprile).

Streaming e podcast

La produzione Sky realizzata da TIWI e condotta da Carlo Lucarelli è disponibile anche in streaming sulla piattaforma SkyGo e integralmente on demand su NOW Tv per tutti gli abbonati al servizio.

Inoltre, come in occasione della prima stagione, questa edizione di In Compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe sarà accompagnata dalla pubblicazione di podcast realizzati in collaborazione con Carlo Lucarelli e ricchi di contenuti originali, disponibili ogni martedì sul sito di Sky Arte e sulle principali piattaforme gratuite di streaming (Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, etc.). I podcast saranno distribuiti da Spreaker.